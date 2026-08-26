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مسابقه سراسری «میدان یار» با محوریت مشارکت مردمی، آموزش مهارتهای فرهنگی و امدادی و تقویت آمادگی عمومی، در آبادان و خرمشهر با استقبال بیش از ۳۰۰ نفر همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقه سراسری «میدان یار» با هدف تقویت همدلی، مشارکت و آمادگی عمومی در بخشهای مختلف فرهنگی، مهارتی، امدادی و رسانهای برگزار میشود.
شرکتکنندگان در بخش فرهنگی این مسابقه در زمینههایی همچون پلاکاردنویسی، شعارنویسی، خوشنویسی، دستنوشته و صنایع دستی فعالیت میکنند و بخشی از آثار نیز با توجه به موضوعات روز و درخواست مردم تولید میشود.
در بخش مهارتی و امدادی نیز شرکتکنندگان آموزشهایی از جمله کمکهای اولیه و مهارتهای مورد نیاز در شرایط مختلف را فرا میگیرند.
در بخش رسانهای نیز فعالیتها و توانمندیهای شرکتکنندگان به تصویر کشیده میشود.
مدیر سیمای شبکه آبادان گفت: بیش از ۳۰۰ نفر در آبادان و خرمشهر برای شرکت در این مسابقه ثبتنام کردهاند و مقدمات اجرای آن انجام شده است.
داریوش نیکبخت افزود: قرار است ضبط برنامه «میدان یار» بهزودی آغاز و این مسابقه از رسانه ملی پخش شود.
میدان یار؛ رقابتی برای سنجش توانمندیها و فرصتی برای همدلی، مشارکت و آمادگی.