مسابقه سراسری «میدان یار» با محوریت مشارکت مردمی، آموزش مهارت‌های فرهنگی و امدادی و تقویت آمادگی عمومی، در آبادان و خرمشهر با استقبال بیش از ۳۰۰ نفر همراه شده است.

میدان یار؛ رقابت مردمی برای همدلی، مهارت و آمادگی

میدان یار؛ رقابت مردمی برای همدلی، مهارت و آمادگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقه سراسری «میدان یار» با هدف تقویت همدلی، مشارکت و آمادگی عمومی در بخش‌های مختلف فرهنگی، مهارتی، امدادی و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در بخش فرهنگی این مسابقه در زمینه‌هایی همچون پلاکاردنویسی، شعارنویسی، خوشنویسی، دست‌نوشته و صنایع دستی فعالیت می‌کنند و بخشی از آثار نیز با توجه به موضوعات روز و درخواست مردم تولید می‌شود.

در بخش مهارتی و امدادی نیز شرکت‌کنندگان آموزش‌هایی از جمله کمک‌های اولیه و مهارت‌های مورد نیاز در شرایط مختلف را فرا می‌گیرند.

در بخش رسانه‌ای نیز فعالیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌کنندگان به تصویر کشیده می‌شود.

مدیر سیمای شبکه آبادان گفت: بیش از ۳۰۰ نفر در آبادان و خرمشهر برای شرکت در این مسابقه ثبت‌نام کرده‌اند و مقدمات اجرای آن انجام شده است.

داریوش نیکبخت افزود: قرار است ضبط برنامه «میدان یار» به‌زودی آغاز و این مسابقه از رسانه ملی پخش شود.

میدان یار؛ رقابتی برای سنجش توانمندی‌ها و فرصتی برای همدلی، مشارکت و آمادگی.