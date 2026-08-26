سفیر ترکمنستان و سرکنسول ترکمنستان به همراه جمعی از مسئولان و همراهان، با حضور در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون با حسن ملک‌حسینی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این نشست، بهروز سامان، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، همچنین رمضان سنگدوینی، عبدالجلال ایری، رحمت نوروزی و عبدالغفور امان‌زاده، نمایندگان مردم محترم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی و رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان حضور داشتند.

در این دیدار، ظرفیت‌های مشترک ایران و ترکمنستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مرزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت تعاملات، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات مشترک در مرز ایران و ترکمنستان در محدوده منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید شد.

حسن ملک‌حسینی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی این منطقه اظهار داشت: برخورداری از مرز مشترک با ترکمنستان، موقعیت ویژه ارتباطی و ترانزیتی، ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین قرابت‌های فرهنگی و دینی میان دو سوی مرز، فرصت ارزشمندی برای توسعه مناسبات میان دو کشور فراهم کرده است.

وی با تأکید بر نقش منطقه آزاد اینچه‌برون در توسعه همکاری‌های اقتصادی با ترکمنستان، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل مبادلات تجاری، تقویت تعاملات مرزی، توسعه صادرات و واردات و ایجاد زمینه برای اجرای پروژه‌ها و اقدامات مشترک تأکید کرد.

در ادامه، موضوع همپوشانی ظرفیت‌ها و ایجاد سازوکار‌های مشترک میان طرفین برای استفاده از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت استمرار هماهنگی و ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط برای برداشتن گام‌های عملی در مسیر توسعه همکاری‌ها تأکید شد.

همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی و تجاری استان برای گسترش روابط اقتصادی با ترکمنستان مورد توجه قرار گرفت و بر نقش اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در تسهیل و پشتیبانی از تعاملات تجاری دو کشور تأکید شد.

در این نشست، حاضران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود در دو سوی مرز، منطقه آزاد اینچه‌برون را بستری مهم برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان دانستند و بر بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و تقویت همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

این دیدار در راستای تقویت مناسبات ایران و ترکمنستان و بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیت‌های مشترک مرزی، اقتصادی و تجاری برگزار شد و بر استمرار تعامل و پیگیری اقدامات مشترک میان طرفین تأکید شد.