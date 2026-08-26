به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سومین رویداد مسئلهمحور «پاسخ»، رویدادی است بینالمللی برای حل مسائل جهان اسلام.
محورهای اصلی رویداد:
تحلیل و ارائه راهکار برای چهار حوزه کلان:
۱. مسائل اقتصادی
۲. مسائل سیاسی
۳. مسائل فرهنگی
۴. مسائل اجتماعی
جوایز و حمایتهای مالی:
* ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای گروههای برتر
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برای ثبتنام و ارسال آثار از طریق لینک سایت رویداد پاسخ اقدام نمایید:
http://pasokh.arak-khatam.ir/
جزئیات کامل سومین رویداد «پاسخ»؛ رویداد بین المللی حل مسئله:
در شرایط کنونی، یکی از مهمترین نیازهای کشور، حرکت از سطح طرح مسئله به سوی حل مسائل جهان اسلام در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. تحقق این امر نیازمند تربیت نیروهای پژوهشگر، مسئلهفهم، خلاق و توانمند در ارائه راهکارهای کاربردی و قابل اجراست. بر همین اساس، سومین رویداد بینالمللی «پاسخ» با محوریت حل مسائل جهان اسلام، به همت پژوهشکده پاسخ و تحت نظر مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتمالانبیاء (ص) و با همکاری بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری زیرمجموعه دفتر ریاست جمهوری طراحی و اجرا میشود.
این رویداد درصدد است با ایجاد بستری علمی، پژوهشی و شبکهساز، زمینه همافزایی میان طلاب و دانشجویان، اساتید حوزوی و دانشگاهی، و نیز نهادهای حامی ایده و فناوری را فراهم آورد تا از رهگذر آن، ایدههای مسئلهمحور به راهکارهای اجرایی و حتی محصولات قابل حمایت و توسعه تبدیل شوند.
عنوان طرح
طرح اجرایی سومین رویداد بینالمللی پاسخ با رویکرد مسئلهمحوری و حل مسائل جهان اسلام
نهاد برگزارکننده
- برگزارکننده اصلی: پژوهشکده پاسخ زیرمجموعه مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتمالانبیاء (ص) - اراک
- نهادهای همکار:
- بنیاد ملی نخبگان استان مرکزی
- پارک علم و فناوری استان مرکزی
- جامعه المصطفی العالمیه
رویکرد و ماهیت طرح
این رویداد با رویکرد مسئلهمحوری طراحی شده و هدف آن، شناسایی، تحلیل و ارائه راهکار برای حل مسائل جهان اسلام در چهار حوزه کلان زیر است:
- مسائل اقتصادی
- مسائل سیاسی
- مسائل فرهنگی
- مسائل اجتماعی
رویکرد اصلی برنامه بر این اساس استوار است که شرکتکنندگان، مسئلهای واقعی و مهم را در یکی از محورهای فوق انتخاب کرده، با کمک اساتید و راهنمایان علمی، برای آن راهحل ارائه دهند و در نهایت خروجی خود را در قالبهای تعیینشده به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.
اهداف طرح
۵-۱. هدف اصلی
تقویت روحیه پژوهشگری، تربیت پژوهشگران مسئلهمحور، و کمک به حل مسائل بنیادین کشور از طریق شناسایی، پردازش و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی.
۵-۲. اهداف اختصاصی
- تقویت فرهنگ پژوهش مسئلهمحور در میان طلاب و دانشجویان
- ایجاد بستر برای شناسایی و پرورش استعدادهای علمی و نخبگانی
- پیوند میان حوزه و دانشگاه در مسیر حل مسائل واقعی کشور
- بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاهی و حوزوی برای هدایت علمی تیمها
- فراهمسازی امکان تبدیل ایده به محصول
- ایجاد ارتباط میان شرکتکنندگان و نهادهای پشتیبان و پیشران
- شناسایی ایدههای برتر و حمایت از آنها در سطوح مالی، اعتباری و نهادی
- ایجاد شبکهای از پژوهشگران جوان برای مشارکت در حل مسائل کشور
گروه هدف
مخاطبان این رویداد عبارتاند از:
- دانشجویان
- طلاب
شرایط سنی:
- ۱۸ سال به بالا
محورهای اصلی رویداد
شرکتکنندگان باید مسئله مورد نظر خود را در یکی از محورهای زیر تعریف کنند:
مسائل اقتصادی
مسائل سیاسی
مسائل فرهنگی
مسائل اجتماعی
شیوه مشارکت و ساختار تیمی
- شرکت در رویداد به صورت تیمی خواهد بود.
- هر تیم باید دارای ۲ تا ۴ نفر عضو باشد.
- پیش از ثبت و ارسال نهایی آثار، سرگروه تیم موظف است اطلاعات تیم را در سامانه ثبت کند.
- هر تیم میتواند با استاد مدنظر خود روی ایده و مسئله انتخابی کار کند.
- در مرحله حضوری نیز تیمها از ظرفیت منتورها و اساتید راهبر بهرهمند خواهند شد.
فرآیند اجرایی رویداد
۹-۱. مرحله فراخوان و ثبتنام
پس از انتشار فراخوان رسمی، دانشجویان و طلاب واجد شرایط میتوانند ضمن تشکیل تیم، نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
۹-۲. انتخاب مسئله
هر تیم موظف است متناسب با محورهای اعلامشده، یک مسئله مشخص را انتخاب و آن را به صورت روشن، علمی و قابل بررسی صورتبندی کند. (موضوع و مسئله توسط خود تیمها انتخاب میشود)
۹-۳. آمادهسازی ایده و طرح
تیمها باید ایده یا راهکار پیشنهادی خود را آماده کنند. این ایده باید ناظر به حل یک مسئله واقعی و دربرگیرنده راهکارهای قابل ارائه باشد.
۹-۴. ارسال آثار در سامانه
هر تیم باید آثار خود را از طریق سایت/سامانه رسمی رویداد در قالبهای زیر بارگذاری کند:
- فایل صوتی
- فایل word و PDF نوشتاری
۹-۵. ارزیابی اولیه و انتخاب تیمهای حضوری
پس از بررسی آثار ارسالی، ۱۰۰ تیم به عنوان تیمهای منتخب مرحله حضوری معرفی میشوند.
۹-۶. برگزاری دوره حضوری
تیمهای منتخب در تاریخهای اعلامشده در اراک و در محل مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتمالانبیاء حضور مییابند تا در فرآیند تکمیل، اصلاح و ارائه نهایی ایده شرکت کنند.
۹-۷. داوری نهایی و انتخاب برگزیدگان
در پایان، از میان ۱۰۰ تیم، ۱۰ تیم برگزیده نهایی انتخاب خواهند شد.
زمان و مکان برگزاری
مکان: اراک مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتمالانبیاء
زمان دوره مجازی و حضوری:
- ۷ شهریور ماه تا ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۵: مهلت ارسال آثار از طریق سایت رویداد
- ۹ و ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵ (پنجشنبه و جمعه): برگزاری بخش حضوری (بازبینی، تکمیل و آمادهسازی نهایی آثار و داوری نهایی)
شرح برنامه مرحله حضوری
روز اول: ۹ مهر ماه ۱۴۰۵
- پذیرش و استقرار تیمها
- برگزاری جلسات هماهنگی
- استقرار تیمها در فضای رویداد
- بررسی، بازبینی و تکمیل ایدهها از صبح تا شب
- همراهی و هدایت تیمها توسط اساتید راهبر
روز دوم: ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵
- آغاز داوری از ابتدای صبح
- استقرار تیمها در لاینهای داوری تخصصی
- ارائه نهایی تیمها
- ارزیابی تخصصی توسط داوران
- انتخاب تیمهای برگزیده
ساختار علمی و پشتیبانی رویداد
۱۲-۱. اساتید و راهبران
در این رویداد از ظرفیت:
- اساتید دانشگاهی
- اساتید حوزوی
استفاده خواهد شد. حضور همزمان این دو گروه از اساتید، زمینهساز تقویت پیوند حوزه و دانشگاه و ایجاد حلقهای مؤثر میان اندیشه، پژوهش، نیاز اجتماعی و نهادهای اثرگذار خواهد بود.
۱۲-۲. منتورها
- حدود ۲۰ منتور/ استاد راهبر برای همراهی تیمها در مرحله حضوری پیشبینی شدهاند.
- این افراد مسئول هدایت علمی، تکمیل ایدهها، مشاوره تخصصی و کمک به ارتقای کیفیت ارائه تیمها خواهند بود.
۱۲-۳. داوران
- حدود ۱۲ داور در لاینهای تخصصی داوری حضور خواهند داشت.
- داوران بر اساس محور موضوعی طرحها و با توجه به آثار ارسالشده از قبل انتخاب میشوند.
- داوری به صورت تخصصی، موضوعمحور و ساختاریافته انجام خواهد شد.
ساز وکار داوری
- لاینهای داوری متناسب با موضوعات و محورهای رویداد طراحی میشوند.
- هر تیم بر اساس موضوع اثر ارسالی در لاین تخصصی مرتبط قرار میگیرد.
- جانمایی تیمها در لاینها با سازوکاری منظم و با لحاظ تناسب موضوعی و در صورت نیاز با قرعهکشی تکمیل میشود.
- داوران متناسب با تخصص خود به بررسی تیمها خواهند پرداخت.
- هدف از داوری، انتخاب طرحهایی است که علاوه بر نوآوری، از کارآمدی، قابلیت اجرا، امکان توسعه و ارزش حل مسئله برخوردار باشند.
خدمات پشتیبانی و رفاهی
برای شرکتکنندگان مرحله حضوری تمهیدات زیر در نظر گرفته میشود:
برای شرکتکنندگان غیربومی شامل افراد حاضر از:
- شهرستانها
- استانهای دیگر
- کشورهای دیگر
خدمات زیر پیشبینی شده است:اسکان کامل - پذیرایی کامل (۲ وعده نهار)
برای شرکتکنندگان بومی شهر اراک
- پذیرایی کامل
- بدون اسکان شبانه
امتیازات و مشوقهای رویداد
این رویداد دارای امتیازات ویژهای برای شرکتکنندگان، بهویژه تیمهای برتر، خواهد بود:
- همکاری با پژوهشکده پاسخ
- بهرهمندی از امتیاز بنیاد ملی نخبگان
- بهرهمندی از امتیاز پارک علم و فناوری
- امکان تبدیل ایده به محصول
- دریافت حمایتهای مادی و معنوی
- معرفی به دستگاهها و نهادهای مرتبط
- بهرهمندی از مسیرهای رشد و توسعه پس از رویداد
- ایجاد پیوند با مجموعههای پیشران برای تداوم مسیر ایدهها
جوایز و حمایتهای مالی
- برای گروههای برتر، جایزهای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
- علاوه بر جایزه مالی، حمایتهای تکمیلی در قالب اعتباربخشی، معرفی، ارتباط با نهادها و امکان توسعه محصول نیز در نظر گرفته میشود.
گواهینامه و اعتباربخشی
برای شرکتکنندگان و برگزیدگان، امکان دریافت:
- گواهینامه معتبر از پارک علم و فناوری
- گواهینامه معتبر از بنیاد ملی نخبگان
فراهم خواهد بود که میتواند در مسیر علمی، پژوهشی و حرفهای آنان نقش مؤثری ایفا کند.
دستاوردهای مورد انتظار
برگزاری این رویداد میتواند دستاوردهای زیر را به همراه داشته باشد:
- تربیت نسل جدیدی از پژوهشگران مسئلهمحور
- شناسایی و ساماندهی ایدههای قابل اجرا
- افزایش تعامل طلاب و دانشجویان
- تقویت پیوند حوزه، دانشگاه و نهادهای حامی فناوری
- ارائه راهکار برای برخی مسائل بنیادین کشور
- فراهم شدن زمینه تبدیل ایدههای برتر به محصول
- شکلگیری شبکهای از نخبگان، پژوهشگران، اساتید و نهادهای پشتیبان
- ارتقای جایگاه پژوهشکده پاسخ در حوزه رویدادهای علمی و مسئلهمحور.