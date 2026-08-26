شرکت‌کنندگان در سومین رویداد مسئله‌محور «پاسخ»، برای حل مسئله‌ای واقعی و مهم، از راهنمایان علمی کمک گرفته و خروجی خود را در قالب‌های تعیین‌شده به دبیرخانه رویداد ارسال می‌کنند.

سومین رویداد مسئله‌محور «پاسخ» و کمک به حل مسائل بنیادین کشور از طریق شناسایی، پردازش و ارائه راهکار‌های مناسب و کاربردی

سومین رویداد مسئله‌محور «پاسخ» و کمک به حل مسائل بنیادین کشور از طریق شناسایی، پردازش و ارائه راهکار‌های مناسب و کاربردی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سومین رویداد مسئله‌محور «پاسخ»، رویدادی است بین‌المللی برای حل مسائل جهان اسلام.

محور‌های اصلی رویداد:

تحلیل و ارائه راهکار برای چهار حوزه کلان:

۱. مسائل اقتصادی

۲. مسائل سیاسی

۳. مسائل فرهنگی

۴. مسائل اجتماعی

جوایز و حمایت‌های مالی:

* ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای گروه‌های برتر

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https://eitaa.com/pasokh_۳

همین حالا ثبت‌نام کنید:

برای ثبت‌نام و ارسال آثار از طریق لینک سایت رویداد پاسخ اقدام نمایید:

http://pasokh.arak-khatam.ir/

جزئیات کامل سومین رویداد «پاسخ»؛ رویداد بین المللی حل مسئله:

در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین نیاز‌های کشور، حرکت از سطح طرح مسئله به سوی حل مسائل جهان اسلام در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. تحقق این امر نیازمند تربیت نیرو‌های پژوهشگر، مسئله‌فهم، خلاق و توانمند در ارائه راهکار‌های کاربردی و قابل اجراست. بر همین اساس، سومین رویداد بین‌المللی «پاسخ» با محوریت حل مسائل جهان اسلام، به همت پژوهشکده پاسخ و تحت نظر مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و با همکاری بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری زیرمجموعه دفتر ریاست جمهوری طراحی و اجرا می‌شود.

این رویداد درصدد است با ایجاد بستری علمی، پژوهشی و شبکه‌ساز، زمینه هم‌افزایی میان طلاب و دانشجویان، اساتید حوزوی و دانشگاهی، و نیز نهاد‌های حامی ایده و فناوری را فراهم آورد تا از رهگذر آن، ایده‌های مسئله‌محور به راهکار‌های اجرایی و حتی محصولات قابل حمایت و توسعه تبدیل شوند.

عنوان طرح

طرح اجرایی سومین رویداد بین‌المللی پاسخ با رویکرد مسئله‌محوری و حل مسائل جهان اسلام

نهاد برگزارکننده

- برگزارکننده اصلی: پژوهشکده پاسخ زیرمجموعه مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) - اراک

- نهاد‌های همکار:

- بنیاد ملی نخبگان استان مرکزی

- پارک علم و فناوری استان مرکزی

- جامعه المصطفی العالمیه

رویکرد و ماهیت طرح

این رویداد با رویکرد مسئله‌محوری طراحی شده و هدف آن، شناسایی، تحلیل و ارائه راهکار برای حل مسائل جهان اسلام در چهار حوزه کلان زیر است:

- مسائل اقتصادی

- مسائل سیاسی

- مسائل فرهنگی

- مسائل اجتماعی

رویکرد اصلی برنامه بر این اساس استوار است که شرکت‌کنندگان، مسئله‌ای واقعی و مهم را در یکی از محور‌های فوق انتخاب کرده، با کمک اساتید و راهنمایان علمی، برای آن راه‌حل ارائه دهند و در نهایت خروجی خود را در قالب‌های تعیین‌شده به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

اهداف طرح

۵-۱. هدف اصلی

تقویت روحیه پژوهشگری، تربیت پژوهشگران مسئله‌محور، و کمک به حل مسائل بنیادین کشور از طریق شناسایی، پردازش و ارائه راهکار‌های مناسب و کاربردی.

۵-۲. اهداف اختصاصی

- تقویت فرهنگ پژوهش مسئله‌محور در میان طلاب و دانشجویان

- ایجاد بستر برای شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی و نخبگانی

- پیوند میان حوزه و دانشگاه در مسیر حل مسائل واقعی کشور

- بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاهی و حوزوی برای هدایت علمی تیم‌ها

- فراهم‌سازی امکان تبدیل ایده به محصول

- ایجاد ارتباط میان شرکت‌کنندگان و نهاد‌های پشتیبان و پیشران

- شناسایی ایده‌های برتر و حمایت از آنها در سطوح مالی، اعتباری و نهادی

- ایجاد شبکه‌ای از پژوهشگران جوان برای مشارکت در حل مسائل کشور

گروه هدف

مخاطبان این رویداد عبارت‌اند از:

- دانشجویان

- طلاب

شرایط سنی:

- ۱۸ سال به بالا

محور‌های اصلی رویداد

شرکت‌کنندگان باید مسئله مورد نظر خود را در یکی از محور‌های زیر تعریف کنند:

مسائل اقتصادی

مسائل سیاسی

مسائل فرهنگی

مسائل اجتماعی

شیوه مشارکت و ساختار تیمی

- شرکت در رویداد به صورت تیمی خواهد بود.

- هر تیم باید دارای ۲ تا ۴ نفر عضو باشد.

- پیش از ثبت و ارسال نهایی آثار، سرگروه تیم موظف است اطلاعات تیم را در سامانه ثبت کند.

- هر تیم می‌تواند با استاد مدنظر خود روی ایده و مسئله انتخابی کار کند.

- در مرحله حضوری نیز تیم‌ها از ظرفیت منتور‌ها و اساتید راهبر بهره‌مند خواهند شد.

فرآیند اجرایی رویداد

۹-۱. مرحله فراخوان و ثبت‌نام

پس از انتشار فراخوان رسمی، دانشجویان و طلاب واجد شرایط می‌توانند ضمن تشکیل تیم، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.

۹-۲. انتخاب مسئله

هر تیم موظف است متناسب با محور‌های اعلام‌شده، یک مسئله مشخص را انتخاب و آن را به صورت روشن، علمی و قابل بررسی صورت‌بندی کند. (موضوع و مسئله توسط خود تیم‌ها انتخاب می‌شود)

۹-۳. آماده‌سازی ایده و طرح

تیم‌ها باید ایده یا راهکار پیشنهادی خود را آماده کنند. این ایده باید ناظر به حل یک مسئله واقعی و دربرگیرنده راهکار‌های قابل ارائه باشد.

۹-۴. ارسال آثار در سامانه

هر تیم باید آثار خود را از طریق سایت/سامانه رسمی رویداد در قالب‌های زیر بارگذاری کند:

- فایل صوتی

- فایل word و PDF نوشتاری

۹-۵. ارزیابی اولیه و انتخاب تیم‌های حضوری

پس از بررسی آثار ارسالی، ۱۰۰ تیم به عنوان تیم‌های منتخب مرحله حضوری معرفی می‌شوند.

۹-۶. برگزاری دوره حضوری

تیم‌های منتخب در تاریخ‌های اعلام‌شده در اراک و در محل مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتم‌الانبیاء حضور می‌یابند تا در فرآیند تکمیل، اصلاح و ارائه نهایی ایده شرکت کنند.

۹-۷. داوری نهایی و انتخاب برگزیدگان

در پایان، از میان ۱۰۰ تیم، ۱۰ تیم برگزیده نهایی انتخاب خواهند شد.

زمان و مکان برگزاری

مکان: اراک مجتمع عالی حوزوی حضرت خاتم‌الانبیاء

زمان دوره مجازی و حضوری:

- ۷ شهریور ماه تا ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۵: مهلت ارسال آثار از طریق سایت رویداد

- ۹ و ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵ (پنجشنبه و جمعه): برگزاری بخش حضوری (بازبینی، تکمیل و آماده‌سازی نهایی آثار و داوری نهایی)

شرح برنامه مرحله حضوری

روز اول: ۹ مهر ماه ۱۴۰۵

- پذیرش و استقرار تیم‌ها

- برگزاری جلسات هماهنگی

- استقرار تیم‌ها در فضای رویداد

- بررسی، بازبینی و تکمیل ایده‌ها از صبح تا شب

- همراهی و هدایت تیم‌ها توسط اساتید راهبر

روز دوم: ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵

- آغاز داوری از ابتدای صبح

- استقرار تیم‌ها در لاین‌های داوری تخصصی

- ارائه نهایی تیم‌ها

- ارزیابی تخصصی توسط داوران

- انتخاب تیم‌های برگزیده

ساختار علمی و پشتیبانی رویداد

۱۲-۱. اساتید و راهبران

در این رویداد از ظرفیت:

- اساتید دانشگاهی

- اساتید حوزوی

استفاده خواهد شد. حضور هم‌زمان این دو گروه از اساتید، زمینه‌ساز تقویت پیوند حوزه و دانشگاه و ایجاد حلقه‌ای مؤثر میان اندیشه، پژوهش، نیاز اجتماعی و نهاد‌های اثرگذار خواهد بود.

۱۲-۲. منتور‌ها

- حدود ۲۰ منتور/ استاد راهبر برای همراهی تیم‌ها در مرحله حضوری پیش‌بینی شده‌اند.

- این افراد مسئول هدایت علمی، تکمیل ایده‌ها، مشاوره تخصصی و کمک به ارتقای کیفیت ارائه تیم‌ها خواهند بود.

۱۲-۳. داوران

- حدود ۱۲ داور در لاین‌های تخصصی داوری حضور خواهند داشت.

- داوران بر اساس محور موضوعی طرح‌ها و با توجه به آثار ارسال‌شده از قبل انتخاب می‌شوند.

- داوری به صورت تخصصی، موضوع‌محور و ساختاریافته انجام خواهد شد.

ساز وکار داوری

- لاین‌های داوری متناسب با موضوعات و محور‌های رویداد طراحی می‌شوند.

- هر تیم بر اساس موضوع اثر ارسالی در لاین تخصصی مرتبط قرار می‌گیرد.

- جانمایی تیم‌ها در لاین‌ها با سازوکاری منظم و با لحاظ تناسب موضوعی و در صورت نیاز با قرعه‌کشی تکمیل می‌شود.

- داوران متناسب با تخصص خود به بررسی تیم‌ها خواهند پرداخت.

- هدف از داوری، انتخاب طرح‌هایی است که علاوه بر نوآوری، از کارآمدی، قابلیت اجرا، امکان توسعه و ارزش حل مسئله برخوردار باشند.

خدمات پشتیبانی و رفاهی

برای شرکت‌کنندگان مرحله حضوری تمهیدات زیر در نظر گرفته می‌شود:

برای شرکت‌کنندگان غیربومی شامل افراد حاضر از:

- شهرستان‌ها

- استان‌های دیگر

- کشور‌های دیگر

خدمات زیر پیش‌بینی شده است:اسکان کامل - پذیرایی کامل (۲ وعده نهار)

برای شرکت‌کنندگان بومی شهر اراک

- پذیرایی کامل

- بدون اسکان شبانه

امتیازات و مشوق‌های رویداد

این رویداد دارای امتیازات ویژه‌ای برای شرکت‌کنندگان، به‌ویژه تیم‌های برتر، خواهد بود:

- همکاری با پژوهشکده پاسخ

- بهره‌مندی از امتیاز بنیاد ملی نخبگان

- بهره‌مندی از امتیاز پارک علم و فناوری

- امکان تبدیل ایده به محصول

- دریافت حمایت‌های مادی و معنوی

- معرفی به دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط

- بهره‌مندی از مسیر‌های رشد و توسعه پس از رویداد

- ایجاد پیوند با مجموعه‌های پیشران برای تداوم مسیر ایده‌ها

جوایز و حمایت‌های مالی

- برای گروه‌های برتر، جایزه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

- علاوه بر جایزه مالی، حمایت‌های تکمیلی در قالب اعتباربخشی، معرفی، ارتباط با نهاد‌ها و امکان توسعه محصول نیز در نظر گرفته می‌شود.

گواهینامه و اعتباربخشی

برای شرکت‌کنندگان و برگزیدگان، امکان دریافت:

- گواهینامه معتبر از پارک علم و فناوری

- گواهینامه معتبر از بنیاد ملی نخبگان

فراهم خواهد بود که می‌تواند در مسیر علمی، پژوهشی و حرفه‌ای آنان نقش مؤثری ایفا کند.

دستاورد‌های مورد انتظار

برگزاری این رویداد می‌تواند دستاورد‌های زیر را به همراه داشته باشد:

- تربیت نسل جدیدی از پژوهشگران مسئله‌محور

- شناسایی و ساماندهی ایده‌های قابل اجرا

- افزایش تعامل طلاب و دانشجویان

- تقویت پیوند حوزه، دانشگاه و نهاد‌های حامی فناوری

- ارائه راهکار برای برخی مسائل بنیادین کشور

- فراهم شدن زمینه تبدیل ایده‌های برتر به محصول

- شکل‌گیری شبکه‌ای از نخبگان، پژوهشگران، اساتید و نهاد‌های پشتیبان

- ارتقای جایگاه پژوهشکده پاسخ در حوزه رویداد‌های علمی و مسئله‌محور.