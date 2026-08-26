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نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: ورود هدفمند به حوزه هوش مصنوعی یکی از ضرورتهای نظام تعلیم و تربیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود هدفمند به حوزه هوش مصنوعی یکی از ضرورتهای نظام تعلیم و تربیت بوده تا منجر به حل مسائل واقعی آموزش و پرورش شود.
شهین جهانگیری در دوره ملی آموزش هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت آموزش و نیروی انسانی کارآمد نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور است، گفت: توسعه مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی باید در کنار حمایت از سرمایهگذاری، با نظارت دقیق، شفافیت، ارتقای توانمندی معلمان و رعایت عدالت آموزشی همراه باشد.
وی افزود: آموزش و پرورش امروز از یک سو با مسائل قدیمی همچون کمبود فضا و تجهیزات آموزشی، ضرورت توسعه زیرساختها و دغدغههای مربوط به معیشت و توانمندی نیروی انسانی مواجه است و از سوی دیگر باید خود را با تحولات بزرگی مانند هوش مصنوعی و تغییر سریع نیازهای آموزشی هماهنگ کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی را بخشی از ظرفیت نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: نگاه به مدارس غیردولتی نباید صرفاً اقتصادی باشد؛ چراکه سرمایهگذاری در ایجاد مدرسه و مراکز آموزشی و تربیتی، در حقیقت اختصاص بخشی از سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای تربیت نسل آینده است.
جهانگیری با اشاره به شرایط آذربایجانغربی اظهار کرد: به دلیل گستردگی جغرافیایی استان و تفاوتهای جمعیتی و اقتصادی شهرستانها، توسعه مراکز آموزشی غیردولتی باید متوازن باشد و نباید ظرفیت این مدارس و امکانات آموزشی تنها در چند شهر متمرکز شود.
وی ادامه داد: در کنار توسعه متوازن، موانع سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش از جمله مشکلات مربوط به تأمین زمین و فضای آموزشی، تسهیلات، فرآیند صدور مجوزها و مسائل اداری باید بهصورت جدی بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.
نماینده ارومیه در مجلس تأکید کرد: حمایت از مدارس غیردولتی به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست؛ توسعه این مدارس باید همزمان با کیفیت و عدالت آموزشی دنبال شود.
وی با تأکید بر جایگاه معلمان مدارس غیردولتی نیز گفت: نمیتوان از مدارس غیردولتی انتظار ارتقای کیفیت آموزشی داشت، اما نسبت به وضعیت شغلی و حرفهای معلمان این مدارس بیتفاوت بود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: توسعه مدارس غیردولتی باید با ارتقای توانمندی معلمان، آموزشهای ضمن خدمت، توجه به بیمه و افزایش امنیت شغلی آنان همراه باشد، چراکه کیفیت آموزش در نهایت از کلاس درس و معلم آغاز میشود.
جهانگیری با اشاره به ضرورت ورود نظام آموزشی به عرصه هوش مصنوعی اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر فناوری مربوط به آینده نیست، بلکه بخشی از واقعیت امروز آموزش و پرورش است و اگر برای ورود هوشمندانه، هدفمند و مسئولانه به این عرصه برنامهریزی نکنیم، در آینده ناچار خواهیم بود عقبماندگیها را با هزینه بیشتری جبران کنیم.
وی بر ضرورت برگزاری دورههای توانمندسازی هوش مصنوعی برای معلمان در شهرستانها و مناطق مختلف آذربایجانغربی تأکید کرد و گفت: برگزاری این دورهها با حضور استادان متخصص میتواند به شکلگیری یک شبکه انسانی توانمند در نظام آموزش و پرورش استان کمک کند.
نماینده ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: موفقیت دورههای آموزشی هوش مصنوعی را نباید تنها با تعداد دورههای برگزارشده، شرکتکنندگان یا گواهینامههای صادرشده سنجید؛ بلکه معیار اصلی موفقیت، میزان اثرگذاری این آموزشها در مدارس است.
جهانگیری افزود: معلمی که در دوره هوش مصنوعی شرکت میکند باید بتواند از این فناوری برای طراحی بهتر درس، تولید محتوای آموزشی، تحلیل عملکرد دانشآموزان و شخصیسازی فرآیند یادگیری استفاده کند.
وی ادامه داد: مدیر مدرسه نیز باید بتواند از ابزارهای هوش مصنوعی برای تصمیمگیری بهتر بهره بگیرد و مشاور مدرسه نیز باید از ظرفیت این فناوری برای شناسایی زودتر مسائل و آسیبهای دانشآموزان استفاده کند.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه مشاوره و پیشگیری از آسیبهای دانشآموزی گفت: در صورت استفاده از دادههای آموزشی با رعایت کامل محرمانگی و حقوق دانشآموزان، هوش مصنوعی میتواند به مشاوران و مدیران در شناسایی الگوهای خطر و اتخاذ تصمیمهای سریعتر کمک کند.
وی تأکید کرد: در استفاده از هوش مصنوعی باید یک اصل اساسی همواره مورد توجه باشد و آن اینکه هوش مصنوعی باید دستیار متخصص و نه جایگزین انسان و نیروی متخصص باشد.
نماینده ارومیه در مجلس همچنین بر ضرورت پروژهمحور بودن دورههای آموزشی هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: بهتر است هر شرکتکننده در پایان دوره بتواند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یک مسئله واقعی در مدرسه را حل کند؛ چراکه صرف صدور گواهینامه بدون ایجاد تغییر و حل مسائل واقعی آموزش و پرورش، نمیتواندمعیار موفقیت این دورهها باشد.
جهانگیری گفت: مدارس و مراکز غیردولتی نیز میتوانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند و به محیطی برای آزمون و توسعه روشهای نوین آموزشی، آموزش مهارتهای دیجیتال، زبانهای خارجی، کارآفرینی و فناوریهای جدید تبدیل شوند.