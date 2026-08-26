جریمه ۱۷ میلیارد دلاری متا برای امنیت کودکان
شرکت متا در پروندهای فدرال با ائتلافی از دادستانهای ۲۹ ایالت آمریکا به توافق رسید تا در ازای پرداخت مبلغ ۱۶.۷ میلیارد دلار، محدودیتهای سختگیرانهای را برای کاربران نوجوان در فیسبوک و اینستاگرام اعمال کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از CNBC، متا در راستای پایان دادن به شکایاتی که از سال ۲۰۲ own۲۳ مطرح شده بود، متعهد شد تا تغییرات گستردهای در عملکرد اپلیکیشنهایش ایجاد کند. بر اساس این توافق، متا موظف است محدودیتهای زمانی روزانه و قابلیت «مسدودسازی شبانه» را برای کاربران نوجوان فعال کند. همچنین این شرکت باید سیستمهای احراز سن را تقویت کرده و ابزارهای نظارتی پیشرفتهتری در اختیار والدین قرار دهد.
دادستان کل کالیفرنیا تأکید کرد: این توافق، شبکههای اجتماعی را برای کودکان کمخطرتر میکند و تغییرات مذکور طی چند ماه آینده اجرایی خواهند شد. نکته جالب توجه این است که علیرغم جریمه سنگین، ارزش سهام شرکت متا پس از انتشار خبر این توافق (به دلیل رفع ابهام حقوقی) حدود ۵ درصد افزایش یافت. این توافق پس از تایید رسمی دادگاه، نهایی خواهد شد و طرفین از حق تجدیدنظر صرفنظر خواهند کرد.