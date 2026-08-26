همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، سامانه تصفیه فاضلاب صنعتی و انسانی شرکت داروسازی «تهران دارو» با ظرفیت پردازش ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانه‌ روز و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان افتتاح و بهره‌ برداری رسمی از آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در حاشیه مراسم افتتاح این سامانه با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌ های زیست‌ محیطی در واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: تجهیز صنایع به سامانه‌ های مناسب تصفیه فاضلاب و بهره‌ برداری اصولی از این تجهیزات، از الزامات مهم برای صیانت از منابع آب و خاک، کاهش آلودگی‌ های زیست‌ محیطی و حفاظت از سلامت عمومی است.

حسن عباس نژاد افزود: در حوزه محیط زیست، منابع انسانی، منابع آبی و ذخایر ژنتیکی از مهم‌ ترین سرمایه‌ های کشور به شمار می‌ روند و مقابله با چالش‌ های موجود در این حوزه‌ ها نیازمند برنامه‌ ریزی بلندمدت، افزایش بهره‌ وری و مسئولیت‌ پذیری همه بخش‌ ها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت کنترل پساب واحدهای صنعتی گفت: جلوگیری از ورود آلاینده‌ ها به منابع پذیرنده و اطمینان از انطباق کیفیت پساب خروجی با ضوابط و استانداردهای زیست‌ محیطی، از محورهای اصلی نظارت بر واحدهای صنعتی است و عملکرد این واحدها از طریق خوداظهاری و پایش‌ های زیست‌ محیطی مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد.

عباس‌ نژاد با بیان اینکه کشور در زمره کشورهایی قرار دارد که با کمبود فیزیکی آب مواجه است، بیان داشت: به‌ طور متوسط حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در تهران تولید می‌ شود که با مدیریت صحیح، تصفیه و بازچرخانی می‌ تواند از یک تهدید زیست‌ محیطی به یک منبع قابل استفاده تبدیل شود.

وی با تأکید بر محدود بودن ظرفیت زیستی کشور خاطرنشان کرد: منابع طبیعی نامحدود نیستند و ادامه روند فعلی مصرف بدون اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌ وری، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد خواهد کرد؛ بنابراین مدیریت مصرف آب، بازچرخانی منابع و کاهش تولید آلاینده‌ ها باید به یک رویکرد مستمر در همه بخش‌ ها تبدیل شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: اقدامات کوچک اما مستمر، در کنار سیاست‌ گذاری‌ های کلان، می‌ توانند آثار قابل توجهی در حفاظت از محیط زیست داشته باشند و هر صنعت، دستگاه اجرایی و فرد باید در حوزه مسئولیت خود برای کاهش مصرف آب، مدیریت پسماند، بازچرخانی منابع و کاهش آثار مخرب زیست‌ محیطی اقدام کند.

عباس نژاد با قدردانی از اقدام شرکت داروسازی تهران دارو در احداث این سامانه گفت: این سامانه با هدف تصفیه مناسب فاضلاب صنعتی و انسانی مجموعه و دستیابی به استانداردهای زیست‌ محیطی احداث شده و با بهره‌ برداری از آن، امکان مدیریت و پالایش مؤثرتر فاضلاب تولیدی فراهم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سامانه تصفیه فاضلاب شرکت تهران دارو با ظرفیت پردازش ۱۰۰ مترمکعب در شبانه‌ روز و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان تکمیل شده است و بهره‌ برداری از این سامانه، گامی مؤثر در جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و فراهم کردن زمینه برای مدیریت و بازچرخانی آب در این واحد صنعتی خواهد بود.