به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک امروز با حضور محمد شروین اسبقیان سرپرست فدراسیون، وجیهه نقوی نایب رئیس فدراسیون، محمد ایزدفر دبیر مجمع و سایر اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

در این جلسه، موضوع برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت رئیسه مصوب کردند انتخابات این فدراسیون ۲۷ مهر برگزار شود.

بر این اساس، فرآیند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک با تعیین این تاریخ وارد مرحله نهایی خواهد شد.