همزمان با سومین روز از هفته دولت، چندین طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان البرز قزوین به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در سومین روز از هفته دولت، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، خدماتی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در الوند، بیدستان، مهرگان و محمدیه افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

فاز دوم کمربندی غربی و شمالی الوند به طول ۹ کیلومتر، از مهم‌ترین طرح‌هایی بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

همچنین سامانه پایش تصویری، تفرجگاه خانوادگی و بوستان یاس بانوان در زمینی به وسعت سه هکتار افتتاح شد.

در ادامه، جاده دسترسی شهر بیدستان به آزادراه قزوین ـ کرج با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

زمین چمن مصنوعی مهرگان نیز با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار رونمایی شد.

در پایان برنامه‌های امروز، کلنگ احداث خانه جوان محمدیه به زمین زده شد تا عملیات اجرایی این مجموعه آغاز شود.



