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نماینده ولیفقیه در مازندران پویش جانفدا را ادامه فرهنگ ایثار و فداکاری دانست و گفت: این فرهنگ ریشه در مکتب عاشورا دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جانفداهایی که در روزهای سخت، آماده جانفدایی برای دفاع از وطن بودند، این بار در نشستی با حضور نماینده ولیفقیه در مازندران گرد هم آمدند تا از ادامه این مسیر در میدان خدمت به مردم بگویند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در این دیدار، پویش جانفدا را ادامه فرهنگ ایثار و فداکاری دانست و گفت: این فرهنگ ریشه در مکتب عاشورا دارد.
آیت الله محمدی لایینی بر استفاده از ظرفیت جانفداها در عرصههای اجتماعی و مردمی تأکید کرد و از آنان خواست با تشکیل گروههای خودجوش، در حوزههایی همچون کمک به نیازمندان، اشتغال، اطعام و درختکاری نقشآفرینی کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران پویش جانفدا را ادامه فرهنگ ایثار و فداکاری دانست؛ فرهنگی که ریشه در مکتب عاشورا دارد و امروز در دفاع از وطن نیز جلوهگر شده است.
دبیر نهضت اجتماعی جوانان استان مازندران هم در این نشست بر آمادگی و انگیزه جوانان در حرکت جمعی برای خدمت به مردم و کشور تأکید کرد.
اکبری افزود: بر اساس اعلام مسئولان، از مجموع ۳۲ میلیون ایرانی که به پویش جانفدا پیوستهاند، یک میلیون نفر مازندرانی هستند.
بنیامین مرشدی و گزارشی از این نشست: