مدیر امور فنی، مهندسی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: بخش نخست موزه دفاع مقدس و مقاومت خوزستان در هفته دفاع مقدس بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خواجه نصیر اظهار داشت: فاز اول موزه دفاع مقدس و مقاومت خوزستان از جمله ۵ مرکزی است که قرار است در هفته دفاع مقدس افتتاح شود به همین دلیل کار جهادی و شبانه روزی برای رسیدن به این مهم در دستور کار حوزه مهندسی قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد:ساخت موزه دفاع مقدس و مقاومت خوزستان تاکنون ۸۷ درصد پیشرفت کاری داشته است.

مدیر امور فنی، مهندسی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان خاطر نشان کرد: به همت مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان، غیر از فاز اول موزه دفاع مقدس استان در اهواز، همزمان در چند جبهه عمرانی دیگر از جمله موزه دفاع مقدس و مقاومت شهید سبحانی سوسنگرد و موزه آبادان نیز اقداماتی در خصوص تکمیل آن طرح‌ها در حال اجراست.