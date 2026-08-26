به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ توموکو آکانه گفت قضات دیگر این دادگاه بین المللی هم با وجود فشار‌های امریکا تسلیم نشده‌اند و این دیوان نباید تعطیل شود.

این قاضی ژاپنی پیشتر هم درباره فروپاشی حاکمیت قانون بین‌المللی در پی این گونه اقداماتآمریکا هشدار داده بود. واشنگتن هفته پیش رئیس و یک مقام ارشد دیوان کیفری بین‌المللی را در فهرست تحریم‌ها جای داد.

در پی صدور حکم بازداشت نخست وزیر، و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین المللی، امریکا شماری از قضات و دادستان‌های این دیوان را تحریم و تهدید کرده برای برچیدن آن تلاش خواهد کرد