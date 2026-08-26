با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ طرح ایمن سازی جاده سی سخت-پادنا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، احمد میدری در حاشیه کلنگ‌زنی طرح ایمن‌سازی گردنه بیژن در مسیر سی‌سخت به پادنا و طرح چهارخطه کردن محورهای ارتباطی شهرستان دنا، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این منطقه، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران اجرای طرح‌های عمرانی در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: منطقه دنا از ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی برخوردار است و باید شرایطی فراهم شود تا مردم ایران و گردشگران از این ظرفیت‌ها و طبیعت زیبای منطقه بیشتر استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی مناسب، دسترسی مردم و گردشگران به این مناطق را آسان‌تر می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی در منطقه باشد.