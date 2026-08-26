وزیر آموزش و پرورش گفت: باید سبک و سیره مدیریتی دولتمردان شهید را تدوین، عرضه و در زندگی خود پیاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی در مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر که امروز چهارشنبه در مسجد امام جعفر صادق (ع) در میدان فلسطین برگزار شد ، به تبیین جایگاه و نقش دولتمردان شهید و لزوم ترویج سبک مدیریتی آنان پرداخت و گفت : امروز نیز با اهتمام دکتر پزشکیان، تمام خانواده‌های دولتمردان شهید مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

وی افزود: این جلسات که به یاد و نام شهدای دولت برگزار می‌شود، پیام مهمی دارد و آن اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران ، همواره در کنار مردم و پا به پای آنها در عرصه‌های سخت و پرخطر حضور فعال داشته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آمار شهدای دولت گفت : گواه حضور و خدمت صادقانه و شجاعانه، شهدایی است که دولت تقدیم کرده است. یک هیات دولت کامل در این راه به شهادت رسیدند، رؤسای جمهور، وزرای مختلف و همچنین ۱۳ هزار کارمند دولت و کسانی که در دولت مشغول خدمتگزاری بودند، به شهادت رسیدند.

کاظمی افزود : دشمن همیشه تلاش کرده تا دولت‌ها را از صف مردم جدا کند، اما این خیال باطل بوده است. دولت‌های ما با شهدایی که تقدیم این راه کرده‌اند، نشان داده‌اند که همواره در کنار مردم بوده‌اند و سهم و نسبت شهدای دولت در همه اقشار، بالاترین سطح را دارد.

وی با تأکید بر لزوم ترویج سبک مدیریتی شهیدان گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه کنیم و برای ما دولتمردان ارزش و فضیلت است، این است که سبک و سیره مدیریتی دولتمردان شهید را هم تدوین کنیم، هم عرضه کنیم و هم در زندگی خود پیاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: زندگی صادقانه، مردمی و شجاعانه شهید رجایی، شهید باهنر و دیگر دولتمردان شهید، الگوی بسیار ارزشمندی برای همه ماست. این رفتار را در رؤسای جمهور نیز می‌بینیم.

رئیس ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید با تقدیر از همه دست‌اندرکاران گفت: جا دارد از همه عزیزان، به ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که با ابتکار خود، این نوع نگاه به دولت را در ایثار، جهاد و شهادت در بین مردم ایجاد کردند و همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی که شهید داده‌اند ، سپاسگزاری کنم.