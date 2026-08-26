به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار سرخس گفت: امروز در سومین روز از هفته دولت، ۳۲طرح مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در روستای کچولی به نمایندگی از طرح‌ های مسکن مددجویی شهرستان، با اعتباری افزون بر ۲۰۸ میلیارد ریال بهره‌ برداری شد.

مجید بیکی با تاکید بر توسعه زیرساخت ها در بخش آب کشاورزی و حمایت از تولید افزود: طرح های لوله‌گذاری و انتقال آب به نمایندگی از طرح های جهاد کشاورزی شهرستان، در روستای کچولی به صورت همزمان افتتاح و به بهره‌ برداری رسید که این طرح ها در مجموع به طول بیش از ۳۲ کیلومتر و با هزینه بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال اجرا شده‌ است.

وی با اشاره به دیگر طرح های افتتاحی شامل بهره برداری از ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیرساخت جدول گذاری و آسفالت با هزینه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در روستا قوش خزایی، اظهار کرد: امروز هچنین در شهر سرخس، طرح جدول گذاری و پیاده رو سازی و آسفالت معابر شهری با هزینه ۶۰۲ میلیارد ریال افتتاح شد و طرح برق رسانی و توسعه شبکه که موجب کاهش خاموشی ها خواهد شد با هزینه ۳ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

بیکی تصریح کرد: سالن چند منظوره روستای شیرتپه در نقطه صفر مرزی نیز بعد از ۱۵ سال بلاتکلیفی با هزینه ۲۰۰ میلیارد ریال آماده بهره برداری شد.