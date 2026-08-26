به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس نظرسنجی یوگاو همچنین حدود ۷۸ درصد پرسش شوندگان در کارولینای جنوبی، نوادا، نیوهمپشایر، نیومکزیکو، میشیگان و ویرجینیا معتقدند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود. این ایالت‌ها اولین رقابت‌های مقدماتی را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ برگزار خواهند کرد و در انتخاب نامزد دموکرات‌ها و احتمالاً رئیس جمهور بعدی آمریکا نقش مهمی دارند. ۶۵ تا ۷۰ درصدشرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین از اعمال تحریم‌ها علیه رژیم اشغالگر و اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری، حمایت کردند.