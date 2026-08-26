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برخی از مردم خرمشهر از قطعیهای طولانی و بدون برنامه برق در مینوشهر و خیابان میلانیان گلایه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برخی از مردم خرمشهر با ارسال پیام به تحریریه خبر صداوسیمای آبادان، از قطعیهای طولانیمدت و بدون برنامه برق در مناطقی از جمله مینوشهر و خیابان میلانیان ابراز گلایه کردند موضوع از مدیر اداره برق خرمشهر پیگیری شد.
مدیر اداره برق خرمشهر، با اشاره به خاموشی اخیر در برخی مناطق شهرستان گفت: اضافهبار شبکه موجب آتشگرفتن کابل خروجی یکی از ترانسها و در پی آن، خاموشی طولانیمدت در برخی مناطق شد.
سهیل مطوریان، افزود: پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی اداره برق در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شدند و عملیات بازسازی و اصلاح شبکه انجام شد و منطقه هماکنون آماده و در مدار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل گرما از شهروندان خواست تا پایان شهریور، بهویژه در ساعات اوج مصرف، در مصرف برق صرفهجویی کنند تا از افزایش بار شبکه و بروز خاموشی جلوگیری شود.
مدیر اداره برق خرمشهر درباره احتمال تکرار خاموشی در مناطقی مانند خیابان میلانیان نیز گفت: شبکه برق این شهرستان هوایی است و به همین دلیل در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد.
وی ادامه داد: حوادثی مانند برخورد خودرو با شبکه یا برخورد اجسام با تأسیسات برق میتواند موجب خاموشی شود؛ بنابراین وقوع برخی خاموشیهای اضطراری قابل پیشبینی نیست.
مطوریان تأکید کرد: در حال حاضر شبکه برق خرمشهر پایدار است و مشکل خاصی در شبکه وجود ندارد.