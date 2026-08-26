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در هفته دولت، طرح توسعه، بازطراحی و تجهیز کتابخانه عمومی حاجسیدعلی قمی شهر شُنبه استان بوشهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح توسعه، بازطراحی و تجهیز کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه، همزمان با هفته دولت، طی آیینی با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر، رضا مقاتلی، فرماندار دشتی، جمعی از مسئولان محلی و شهرستانی و علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف ارتقای زیرساختهای فرهنگی، بهبود کیفیت خدمات کتابخانهای و ایجاد فضای مناسبتر برای استفاده شهروندان، پس از اجرای عملیات توسعه، بازطراحی، نوسازی و تجهیز، بازگشایی شد.
در قالب این طرح، ۱۴۰ مترمربع به زیربنای ۱۲۶ مترمربعی کتابخانه افزوده شده و مساحت این مرکز فرهنگی به ۲۶۶ مترمربع رسیده است. همچنین بخشهای مختلف کتابخانه از جمله بخش بازی و خردسال، کودک و نوجوان، مخزن، سالن مطالعه و ... توسعه یافته، فضای پیشین بازطراحی و نوسازی و تجهیزات و امکانات آن نیز بهروزرسانی شده است.
حیدر راهب، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر در این آیین با اشاره به قدمت حدود ۱۸ ساله کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه، اظهار کرد: این کتابخانه در منطقهای کمبرخوردار احداث شده بود و گذشت زمان موجب فرسودگی و کاهش کارایی فضای آن شده بود؛ از این رو، طرح توسعه، نوسازی و بازطراحی آن از حدود دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود ۷۵ میلیارد ریال اعتبار در حوزه توسعه، تعمیر و تجهیز هزینه شده است، افزود: این اعتبارات با همراهی فرمانداری دشتی و نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی و مسئولیتهای اجتماعی نفت تأمین شده و تلاش شد با بهرهوری حداکثری، بیشترین میزان بهسازی و توسعه در این مجموعه انجام شود.
راهب توسعه فضاهای کتابخانهای را بخشی از توسعه فرهنگی و فکری جامعه دانست و تأکید کرد: توسعه واقعی فقط به ساخت زیرساختهای عمرانی محدود نمیشود، بلکه فراهم کردن بستر رشد فکری و فرهنگی مردم نیز بخش مهمی از فرآیند توسعه و پیشرفت است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر همچنین با اشاره به استقبال شهروندان و بهویژه کودکان و نوجوانان از این کتابخانه، ابراز امیدواری کرد فضای جدید بتواند این مرکز را به یک پایگاه فرهنگی و مجموعهای چندمنظوره برای استفاده اقشار مختلف مردم تبدیل کند و زمینه افزایش عضویت و امانت کتاب را فراهم آورد.
رضا مقاتلی، فرماندار دشتی نیز در این آیین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی، اظهار کرد: در کنار توجه به زیرساختهای عمرانی و خدماتی، فرهنگ باید پیوست همه اقدامات توسعهای باشد و توسعه فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانههای عمومی، نقش مهمی در تربیت و پرورش نیروی انسانی توانمند برای آینده کشور دارد.
وی افزود: توسعه کتابخانهها در شهرها، بخشها و روستاها میتواند به تمرکززدایی از امکانات فرهنگی کمک کند و فرصت دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات فرهنگی و آموزشی را فراهم آورد.
فرماندار دشتی با قدردانی از ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، مسئولان شهرستان و بخش، شهرداری و شورای اسلامی شهر و دیگر مجموعههای مشارکتکننده در اجرای طرح، بهرهبرداری از کتابخانه حاج سیدعلی قمی را از پروژههای ارزشمند فرهنگی هفته دولت در شهرستان دشتی عنوان کرد.
مقاتلی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و علمی شهر شنبه، ابراز امیدواری کرد این فضای فرهنگی زمینهای برای شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان منطقه فراهم کند و در آینده شاهد پرورش نخبگان علمی و فرهنگی از این منطقه باشیم.
کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه با بهرهگیری از فضای توسعهیافته و امکانات بهروزشده، اکنون با ظرفیت بیشتر آماده ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و کتابخانهای به شهروندان، بهویژه کودکان و نوجوانان است.
در پایان این آئین از دست اندرکاران این پروژه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.