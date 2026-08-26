طرح‌های عمرانی، خدماتی، تولیدی، ورزشی و کشاورزی همزمان با هفته دولت در شهرستان بیضا افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار شهرستان بیضا گفت: چند طرح عمرانی، خدماتی، تولیدی، ورزشی و کشاورزی در شهر و روستا‌های شهرستان بیضا افتتاح و به بهره برداری رسید.

بانشی افزود: طرح‌هایی که در هفته دولت در بیضا افتتاح و به بهره برداری رسیدند، شامل رو نمایی از مرمت و بازسازی گلزار شهدای روستای جاری آباد، طرح هوشمند سازی یک واحد گلخانه تولید سیفی و سبزیجات با هدف ارتقاء سطح کیفت و صادرات محصولات، کانال آب رسانی به اراضی کشاورزی روستای تل بیضا با ۱۸۰ بهره بردار، جاده بین مزارع، یک واحد گلخانه تولید سیفی، سبزی جات، آسفالت معابر روستایی، زمین چمن مصنوعی کوچک مینی فوتبال در محله پشت باغ شهر بیضا است.

او بیان کرد: بازدید از مجموعه سرد خانه، سورت و بسته بندی محصولات کشاورزی با اشتغال زایی برای بیش از ۴۰۰ نفر آخرین برنامه‌ای بود که به مناسبت هفته دولت انجام شد.