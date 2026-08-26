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شهردار نیویورک در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت الگوی پیامبر ما را در تلاش برای ساختن شهری بهتر قویتر میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زهران ممدانی ضمن تبریک فرار رسیدن ولادت پیامبر رحمت، گفت: زندگی و میراث ماندگار حضرت محمد (ص) را گرامی میداریم، کسی که آموزههایش در مورد شفقت، سخاوت، عدالت، ایمان و خدمت، بیش از ۱۴۰۰ سال الهامبخش جوامع بوده است.
شهردار نیویورک همچنین ضمن تشکر از کسانی که این روز را جشن میگیرند تأکید کرد:الگوی پیامبر به ما یادآوری میکند که مراقبت از یکدیگر، پذیرش تنوع و خدمت به جامعه ما را در تلاش برای ساختن شهری بهتر برای همه، قویتر میکند