به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زهران ممدانی ضمن تبریک فرار رسیدن ولادت پیامبر رحمت، گفت: زندگی و میراث ماندگار حضرت محمد (ص) را گرامی می‌داریم، کسی که آموزه‌هایش در مورد شفقت، سخاوت، عدالت، ایمان و خدمت، بیش از ۱۴۰۰ سال الهام‌بخش جوامع بوده است.

شهردار نیویورک همچنین ضمن تشکر از کسانی که این روز را جشن می‌گیرند تأکید کرد:الگوی پیامبر به ما یادآوری می‌کند که مراقبت از یکدیگر، پذیرش تنوع و خدمت به جامعه ما را در تلاش برای ساختن شهری بهتر برای همه، قوی‌تر می‌کند