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مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان گفت: ۳ جاذبه گردشگری بروجرد شامل روستای لکلکها، مساجد تاریخی و ورشو سازی در انتظار ثبت جهانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان عصر امروز در شورای اداری شهرستان بروجرد که با حضور وزیر میراثفرهنگی و گردشگری در فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: ۳ جاذبه گردشگری بروجرد شامل روستای کپرجودکی معروف به روستای لکلکها، مساجد تاریخی، و ورشوسازی در انتظار ثبت جهانی هستند.
عطا حسنپور؛ افزود: بروجرد شهر تکیه باغها است، متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای شناسایی آنان انجام نشده است، تنها شهری در کشور که تکیه باغ دارد بروجرد است.
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان گفت: خانههای تاریخی بروجرد یادگار سادات طباطبایی است که معماری آنان منحصربهفرد است.
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز گفت: بروجرد در صنعت انواع گردشگری میتواند قطب گردشگری کشور باشد.
قدرت الله ولدی افزود: ایجاد زیرساختهای مهم برای رونق گردشگری در دستور کار است، ایجاد راهآهن در آینده و هم اکنون وجود آزادراه اراک به بروجرد و خرمآباد یکی از ظرفیتهای رونق گردشگری است.
وی اظهار کرد: بروجرد دارای ۴۰ درصد صنایع لرستان است، گردشگری در شهرستان بروجرد رونق دارد، ۳۰۰ اثر تاریخی و ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی از ظرفیتهای مهم گردشگری بروجرد است.
فرماندار بروجرد گفت: بروجرد شهر ملی ورشو است و در صنایعدستی ظرفیت بالای دارد، کهنترین مساجد غرب کشور در بروجرد است که در آستانه ثبت جهانی هستند.
ولدی افزود: بهبود وضعیت معیشت مردم با رونق اشتغال و تولید و ارتقا سرمایه اجتماعی با تشکیل مجمع مشورتی با حضور مردم لرستان و با ۲۷۰۰ نخبه لرستانی در ۱۱ کمیته نشان از عزم استاندار لرستان برای رونق گردشگری لرستان است.
وی اظهار کرد: ۶۹ طرح اولویتدار در شهرستان بروجرد در دستور کار است، در هفته دولت حدود پنج همت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف در حال برنامهریزی و اجرا است.
وی بیان کرد: در بخش گردشگری چهار طرح مربوط به شهرستان بروجرد است که با حضور وزیر میراثفرهنگی و گردشگری افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.