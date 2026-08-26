به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری لرستان عصر امروز در شورای اداری شهرستان بروجرد که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری در فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: ۳ جاذبه گردشگری بروجرد شامل روستای کپرجودکی معروف به روستای لک‌لک‌ها، مساجد تاریخی، و ورشوسازی در انتظار ثبت جهانی هستند.



عطا حسن‌پور؛ افزود: بروجرد شهر تکیه باغ‌ها است، متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای شناسایی آنان انجام نشده است، تنها شهری در کشور که تکیه باغ دارد بروجرد است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری لرستان گفت: خانه‌های تاریخی بروجرد یادگار سادات طباطبایی است که معماری آنان منحصر‌به‌فرد است.



معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز گفت: بروجرد در صنعت انواع گردشگری می‌تواند قطب گردشگری کشور باشد.



قدرت الله ولدی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مهم برای رونق گردشگری در دستور کار است، ایجاد راه‌آهن در آینده و هم اکنون وجود آزادراه اراک به بروجرد و خرم‌آباد یکی از ظرفیت‌های رونق گردشگری است.



وی اظهار کرد: بروجرد دارای ۴۰ درصد صنایع لرستان است، گردشگری در شهرستان بروجرد رونق دارد، ۳۰۰ اثر تاریخی و ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی از ظرفیت‌های مهم گردشگری بروجرد است.



فرماندار بروجرد گفت: بروجرد شهر ملی ورشو است و در صنایع‌دستی ظرفیت بالای دارد، کهن‌ترین مساجد غرب کشور در بروجرد است که در آستانه ثبت جهانی هستند.



ولدی افزود: بهبود وضعیت معیشت مردم با رونق اشتغال و تولید و ارتقا سرمایه اجتماعی با تشکیل مجمع مشورتی با حضور مردم لرستان و با ۲۷۰۰ نخبه لرستانی در ۱۱ کمیته نشان از عزم استاندار لرستان برای رونق گردشگری لرستان است.



وی اظهار کرد: ۶۹ طرح اولویت‌دار در شهرستان بروجرد در دستور کار است، در هفته دولت حدود پنج همت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.



وی بیان کرد: در بخش گردشگری چهار طرح مربوط به شهرستان بروجرد است که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.