پخش زنده
امروز: -
۲۹ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری ۴۱۲ میلیارد تومان و کارخانه فرآوری محصولات گوجهفرنگی در استان زنجان به بهرهبرداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ۲۹ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری ۴۱۲ میلیارد تومان در استان زنجان به بهرهبرداری رسید و یک کارخانه فرآوری محصولات گوجهفرنگی نیز با ظرفیت تولید سالانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن رب گوجهفرنگی وارد مدار تولید شد.
این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی با هدف توسعه تولید، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده محصولات به بهرهبرداری رسیدند.
در بخش صنایع تبدیلی و غذایی نیز یک کارخانه فرآوری محصولات گوجهفرنگی با سرمایهگذاری ۵۲۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شده است. این واحد ظرفیت تولید سالانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن رب گوجهفرنگی را دارد و در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی استان نقش خواهد داشت.
معاون امور عمرانی استاندار زنجان در این مراسم، توسعه صنایع تبدیلی را یکی از ضرورتهای مهم استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت فعلی صنایع تبدیلی استان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.
بیاتمنش افزود: برای احداث ۳۴۰ واحد جدید صنایع تبدیلی نیز مجوز صادر شده است که با بهرهبرداری از این واحدها، ظرفیت صنایع تبدیلی استان به بیش از چهار میلیون تن افزایش خواهد یافت.
بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی را فراهم میکند و گامی در مسیر تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی در استان زنجان به شمار میرود.