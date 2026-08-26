عصر امروز چهارم شهریور، زمین لرزه به بزرگی ۳.۱ دررمقیاس امواج درونی زمین شهرستان ایذه در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۱۶:۳۷:۲۰ امروز چهارشنبه چهارم شهریور در عمق ۵ کیلومتری زمین در حوالی شهرستان ایذه به وقوع پیوست.

کانون این زمین لرزه ۱۸ کیلومتری ایذه (خوزستان)، ۲۲ کیلومتری قلعه تل باغملک و ۳۰ کیلومتری باغ ملک در استان خوزستان بوده است و تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زلزله دریافت نشده است.