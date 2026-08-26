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در مراسم گرامیداشت روز کارمند در مهاباد بر ضرورت حمایت از معیشت و مسکن کارمندان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، درآیین گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند در مهاباد، بر ضرورت حمایت از معیشت و مسکن کارمندان، تکریم اربابرجوع و نقش کارکنان دولت در تحقق اهداف توسعهای کشور تأکید شد.
فرماندار ویژه مهاباد، کارمندان را بخشی از بدنه مردم دانست و بر ضرورت حمایت از معیشت و مسکن آنان تأکید کرد.
محمدصادق امیرعشایری افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، کارمندان دولت همچون دیگر اقشار جامعه با مشکلات معیشتی روبهرو هستند و باید برای تأمین مسکن و زمین آنان از ظرفیتهای شهرستان و استان استفاده شود.
وی همچنین از همراهی دستگاههای امنیتی، قضایی، اجرایی و سرمایهگذاران در روند توسعه مهاباد قدردانی کرد و گفت: این شهرستان در افتتاح طرحها رتبه دوم و در کلنگزنیها رتبه نخست استان را به دست آورده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس نیز خدمت به مردم و تکریم اربابرجوع را مهمترین وظیفه کارمندان عنوان کرد.
به گفته سلام ستوده، کارمندان در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، از جمله رشد اقتصادی، اشتغالزایی، مردمیسازی اقتصاد و بهبود محیط کسبوکار نقش مهمی دارند.
رئیس دادگستری مهاباد هم، وحدت و همدلی مردم را از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور دانست.
جواد بنایی افزود: دشمنان تلاش میکنند با بهرهگیری از اختلافات اجتماعی و سیاسی، مؤلفههای قدرت کشور را تضعیف کنند، اما هوشیاری و بصیرت مردم، این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
در پایان از کارمندان نمونه ادارات و دستگاههای اجرایی با اهدای لوح تجلیل شد.