به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، درآیین گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند در مهاباد، بر ضرورت حمایت از معیشت و مسکن کارمندان، تکریم ارباب‌رجوع و نقش کارکنان دولت در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تأکید شد.

فرماندار ویژه مهاباد، کارمندان را بخشی از بدنه مردم دانست و بر ضرورت حمایت از معیشت و مسکن آنان تأکید کرد.

محمدصادق امیرعشایری افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، کارمندان دولت همچون دیگر اقشار جامعه با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و باید برای تأمین مسکن و زمین آنان از ظرفیت‌های شهرستان و استان استفاده شود.

وی همچنین از همراهی دستگاه‌های امنیتی، قضایی، اجرایی و سرمایه‌گذاران در روند توسعه مهاباد قدردانی کرد و گفت: این شهرستان در افتتاح طرح‌ها رتبه دوم و در کلنگ‌زنی‌ها رتبه نخست استان را به دست آورده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس نیز خدمت به مردم و تکریم ارباب‌رجوع را مهم‌ترین وظیفه کارمندان عنوان کرد.

به گفته سلام ستوده، کارمندان در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، از جمله رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، مردمی‌سازی اقتصاد و بهبود محیط کسب‌وکار نقش مهمی دارند.

رئیس دادگستری مهاباد هم، وحدت و همدلی مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور دانست.

جواد بنایی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از اختلافات اجتماعی و سیاسی، مؤلفه‌های قدرت کشور را تضعیف کنند، اما هوشیاری و بصیرت مردم، این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

در پایان از کارمندان نمونه ادارات و دستگاه‌های اجرایی با اهدای لوح تجلیل شد.