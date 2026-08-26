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کتابخانه عمومی شهدای هماشهر، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت در شهر فاقد کتابخانه هماشهر از توابع شهرستان سپیدان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح کتابخانه عمومی شهدای هماشهر، با حضور اردوان اکبرپور، نماینده سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس؛ محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان؛ علی علیزاده، فرماندار سپیدان و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد.
این کتابخانه به عنوان دومین کتابخانه عمومی شهرستان سپیدان، در زیربنایی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است و با افتتاح آن، مجموع کتابخانههای عمومی استان فارس به ۲۷۸ باب افزایش یافت.
پروژه هماشهر به همت خیرین آغاز و با اعتبارات دولتی تکمیل شد. برای اجرای این پروژه، در مجموع ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که شامل ۸ میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز، ۲ میلیارد تومان هزینه تجهیزات و یک میلیارد تومان برای تأمین منابع کتاب و نشریات است.
هماشهر از جمله شهرهای فاقذ کتابخانه استان بود و کتابخانه عمومی شهدای هماشهر با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی در تمامی شهرهای فارس و گسترش دسترسی مردم به کتاب و منابع اطلاعاتی به بهرهبرداری رسیده است.
این کتابخانه با فراهمکردن فضای مناسب برای مطالعه و دسترسی به منابع کتابخانهای، زمینه ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانهای به مردم هماشهر و مناطق پیرامونی را فراهم خواهد کرد.