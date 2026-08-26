به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح کتابخانه عمومی شهدای هماشهر، با حضور اردوان اکبرپور، نماینده سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس؛ محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان؛ علی علیزاده، فرماندار سپیدان و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد.

این کتابخانه به عنوان دومین کتابخانه عمومی شهرستان سپیدان، در زیربنایی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است و با افتتاح آن، مجموع کتابخانه‌های عمومی استان فارس به ۲۷۸ باب افزایش یافت.

پروژه هماشهر به همت خیرین آغاز و با اعتبارات دولتی تکمیل شد. برای اجرای این پروژه، در مجموع ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که شامل ۸ میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز، ۲ میلیارد تومان هزینه تجهیزات و یک میلیارد تومان برای تأمین منابع کتاب و نشریات است.

هماشهر از جمله شهر‌های فاقذ کتابخانه استان بود و کتابخانه عمومی شهدای هماشهر با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در تمامی شهر‌های فارس و گسترش دسترسی مردم به کتاب و منابع اطلاعاتی به بهره‌برداری رسیده است.

این کتابخانه با فراهم‌کردن فضای مناسب برای مطالعه و دسترسی به منابع کتابخانه‌ای، زمینه ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به مردم هماشهر و مناطق پیرامونی را فراهم خواهد کرد.