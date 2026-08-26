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۳۸ طرح عمرانی اقتصادی، کشاورزی و صنعتی با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در شهرستان آباده به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان آباده گفت: در هفته دولت ، ۳۸ طرح در شهرستان آباده با هزینهای افزون بر ۴ همت به بهرهبرداری رسید.
ابراهیم رحیمی افزود: این طرحها شامل افتتاح فاز یک و آغاز بکار فاز دو گاوداری شیر و گوشت ۱۰ هزار راسی نقش جهان است که باعث اشتغال زایی ۱۰۰ نفر و تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن شیر میشود.
افتتاح و بهرهبرداری از چاه آب آشامیدنی منطقه روداب به آباده و ۱۳ روستای بخش مرکزی که از با اجرای این طرح ۳۵ هزار خانوار بهرهمند میشوند از دیگر طرحهایی است که در هفته دولت در آباده به بهره برداری رسید.
همچنین افتتاح گلخانه محصولات گلخانهای تابع اقلیم ۱۰ هکتاری، بهره برداری از آبیاری تحت فشار ۲۸ هکتاری، افتتاح دو نیروگاه خورشیدی با تولید برق سه مگاوات، افتتاح مرحله اول کارخانه کاشی سرامیک اسپیکو سرام واحد تولید گرانول کاشی و سرامیک با ظرفیت سالانه ۱۵۶ هزار تن و اشتغال مستقیم برای ۶۱ نفر در آباده به بهرهبرداری رسید.