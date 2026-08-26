به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته دوم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۵

گیتی پسند اصفهان - گهرزمین سیرجان

داوران: اسماعیل کمربسته، حسین امیری، فرزین صالح، محسن لطفی زاده و مهدی کرد ناظر: علیرضا سهرابی

شهرداری ساوه - پالایش نفت بندرعباس

داوران: رضا پورشایگان، بهنام نبی پور، محمدعلی آقایی، سیدناصر کاظمی و محمدرضا علی پور ناظر: مهران جعفری

پردیس شهید شیری قزوین - فولاد هرمزگان

داوران: مجتبی بختیاریان، هادی ترابی، امید ظریفیان، مجید کریمیان و امیرحسین نادب ناظر: وحید عرض پیما

جمعه ششم شهریور ۱۴۰۵

نگین تندیس قرچک - مس سونگون ورزقان

داوران: رضا کیامنش، آرمین ابراهیمی، محمد نوروزی، میلاد محمدیان و مرتضی وفایی نژاد ناظر: سیدصدرالدین موسوی

پالایش نفت شازند - داوم پناه مشهد

داوران: علی احمدی، سیدمحمدرضا سیدپور، رامین عاشری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمی راد

پالایش نفت بندرعباس - دلسوختگان قم

داوران: محمد شرونی، محسن وحدانی، ولی اله رضایی، علیرضا حسن زاده و حمید محمدرضایی ناظر: کوروش هاشمی