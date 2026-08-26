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داوران بازیهای هفته دوم فصل جاری لیگ برتر فوتسال معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازیهای هفته دوم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۵
گیتی پسند اصفهان - گهرزمین سیرجان
داوران: اسماعیل کمربسته، حسین امیری، فرزین صالح، محسن لطفی زاده و مهدی کرد ناظر: علیرضا سهرابی
شهرداری ساوه - پالایش نفت بندرعباس
داوران: رضا پورشایگان، بهنام نبی پور، محمدعلی آقایی، سیدناصر کاظمی و محمدرضا علی پور ناظر: مهران جعفری
پردیس شهید شیری قزوین - فولاد هرمزگان
داوران: مجتبی بختیاریان، هادی ترابی، امید ظریفیان، مجید کریمیان و امیرحسین نادب ناظر: وحید عرض پیما
جمعه ششم شهریور ۱۴۰۵
نگین تندیس قرچک - مس سونگون ورزقان
داوران: رضا کیامنش، آرمین ابراهیمی، محمد نوروزی، میلاد محمدیان و مرتضی وفایی نژاد ناظر: سیدصدرالدین موسوی
پالایش نفت شازند - داوم پناه مشهد
داوران: علی احمدی، سیدمحمدرضا سیدپور، رامین عاشری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمی راد
پالایش نفت بندرعباس - دلسوختگان قم
داوران: محمد شرونی، محسن وحدانی، ولی اله رضایی، علیرضا حسن زاده و حمید محمدرضایی ناظر: کوروش هاشمی