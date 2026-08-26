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جاذبهها و ظرفیتهای استان قزوین در قاب ایران جان به تصویر کشیده میشود؛ الموت هم با داشتههای طبیعی و تاریخی خود، بخشی از این روایت است.
گردشگران حاضر در منطقه الموت، دریاچه اوان را از مهمترین ظرفیتهای طبیعتگردی این منطقه عنوان میکنند و معتقدند طبیعت چشمنواز، آبوهوای دلپذیر و چشماندازهای بکر آن، این دریاچه را به مقصدی مناسب برای تفریح و سفر تبدیل کرده است.
بازدیدکنندگان همچنین قلعه الموت، میموندژ و مناطق گردشگری شمسکلایه و اندج را از دیگر جاذبههای تاریخی و طبیعی این منطقه برشمردند.
پس از ثبت جهانی قلعههای الموت، حضور مسافران و گردشگران در این منطقه افزایش یافته و این رویداد میتواند زمینه معرفی بیشتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی الموت را فراهم کند.