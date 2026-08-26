جاذبه‌ها و ظرفیت‌های استان قزوین در قاب ایران جان به تصویر کشیده می‌شود؛ الموت هم با داشته‌های طبیعی و تاریخی خود، بخشی از این روایت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، گردشگران از استان‌های مختلف کشور، طبیعت بکر و جاذبه‌های تاریخی الموت را مقصدی جذاب برای سفر می‌دانند؛ منطقه‌ای که به گفته بازدیدکنندگان، پس از ثبت جهانی قلعه‌های الموت با افزایش حضور مسافران روبه‌رو شده است.

گردشگران حاضر در منطقه الموت، دریاچه اوان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعت‌گردی این منطقه عنوان می‌کنند و معتقدند طبیعت چشم‌نواز، آب‌وهوای دلپذیر و چشم‌اندازهای بکر آن، این دریاچه را به مقصدی مناسب برای تفریح و سفر تبدیل کرده است.

بازدیدکنندگان همچنین قلعه الموت، میمون‌دژ و مناطق گردشگری شمس‌کلایه و اندج را از دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این منطقه برشمردند.

پس از ثبت جهانی قلعه‌های الموت، حضور مسافران و گردشگران در این منطقه افزایش یافته و این رویداد می‌تواند زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی الموت را فراهم کند.



