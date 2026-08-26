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پژواک دانشگاه الزهرا (س) قهرمان چهاردهمین مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران امروز در اصفهان برگزار شد و تیم پژواک از دانشگاه الزهرا (س) با غلبه بر تیم ققنوس دانشگاه علوم پزشکی تهران، عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کرد.
در دیدار نهایی، تیم پژواک در موضع موافق و تیم ققنوس در موضع مخالف، درباره گزاره برگزاری همهپرسی درباره مسائل مهم سیاسی و اجتماعی، موجب افزایش مشروعیت تصمیمات حاکمیتی میشود به مناظره پرداختند که در پایان، تیم پژواک با کسب ۲۰۲ امتیاز قهرمان شد و تیم ققنوس در جایگاه دوم قرار گرفت.
در دیدار ردهبندی نیز تیم نوسان از دانشگاه فرهنگیان، پردیس زینب کبری (س) اراک در برابر تیم انصاف از دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار گرفت. این دو تیم درباره گزاره «ایران باید برای تضمین اجرای توافق با آمریکا، مشارکت قدرتهای بزرگ نظیر چین و روسیه در مذاکرات را بررسی کند به رقابت پرداختند که در نهایت تیم نوسان با کسب ۱۲۶ امتیاز سوم شد و تیم انصاف با ۱۲۰ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آیین اختتامیه با اشاره به اهمیت مناظره در تقویت تفکر گفت:نقد، زمینه زایش نظریه و نظریهپردازی است.
وی همچنین مناظرههای دانشجویی را بستری برای تفکر و ظرفیتی مؤثر در تصمیمگیری و حکمرانی کشور دانست.
علی مطهری نیز با تأکید بر اهمیت آزادی تفکر و بیان، گفت: اگر گفتوگو نهادینه شود و جوانان و دانشجویان به مناظره و گفتوگو عادت کنند، میتوان از بسیاری از درگیریها جلوگیری کرد.» وی شهید مرتضی مطهری را مظهر آزادی اندیشه، آزادی بیان، گفتوگو و مناظره دانست.
مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از ۳۱ مرداد تا چهارم شهریورماه به میزبانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
در این دوره ۶۴ تیم از دانشگاههای سراسر کشور حضور داشتند و برای نخستینبار پس از ۱۳ دوره، مرحله کشوری مسابقات خارج از تهران و به میزبانی اصفهان برگزار شد.
این مسابقات به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و با هدف تقویت تفکر نقادانه، آزاداندیشی، مهارت گفتوگو، استدلال و تضارب آرا برگزار میشود.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان