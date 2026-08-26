به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اشاره به برنامه دولت برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: برای امسال ساخت حداقل هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان هدف‌گذاری شده و این ظرفیت در سال آینده به ۳ هزار مگاوات خواهد رسید.

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وی افزود: براساس دستور رئیس‌جمهور و پیگیری استاندار تهران، هدف‌گذاری شده است تا پایان دولت چهاردهم دست‌کم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران ساخت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این طرح‌ها گفت: بیش از ۱۵ هزار مگاوات پروانه برای ساخت نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده بود که حدود ۷ هزار مگاوات آن به دلیل اقدام نکردن برخی سرمایه‌گذاران ابطال یا عودت داده شد و در نهایت ظرفیت هدف‌گذاری‌شده در این بخش به حدود ۸ هزار مگاوات تثبیت شد.

محمودی افزود: تاکنون ۴۶۰۰ هکتار زمین، معادل ظرفیت حدود ۳ هزار مگاوات، برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده و عملیات اجرایی، پایه‌گذاری و نصب پنل برای بیش از هزار مگاوات نیز آغاز شده است.