به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان زنجان، بر ضرورت تحول در عملکرد دستگاه قضایی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، کاهش جمعیت کیفری و افزایش اعتماد عمومی تأکید شد و محبوب افراسیاب به عنوان رئیس جدید دادگستری استان معرفی شد.

دادستان کل کشور که برای حضور در این مراسم به زنجان سفر کرده بود، با تأکید بر ضرورت بازآرایی عملکرد دستگاه قضایی متناسب با تحولات روز، توجه جدی به مسائل فرهنگی، کاهش جمعیت کیفری، توسعه فناوری‌های نوین، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تربیت مدیران شایسته را از اولویت‌های دستگاه قضا عنوان کرد.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد همچنین با اشاره به مأموریت‌های پیش روی دستگاه قضایی در استان‌ها گفت: تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی، نیازمند حضور مدیران و قضاتی است که در انجام وظایف خود عالم، شجاع، منصف، پرکار، خداترس و بدون ملاحظه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز عدالت را یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی دانست و گفت: استقرار عدالت در جامعه تنها با تلاش قوه قضاییه محقق نمی‌شود و همه قوا، دستگاه‌های حاکمیتی و مردم باید برای تحقق این فرهنگ و مقابله با فساد و تبعیض همراه و همدل باشند.

استاندار زنجان نیز با اشاره به اقدامات و جهش‌های صورت گرفته در دادگستری استان طی سه سال اخیر، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان اکنون به ۶۴ روز رسیده است که در مقایسه با میانگین ۷۵ روزه کشور، موفقیتی مهم برای دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود.

در ادامه این مراسم، از خدمات سه‌ساله حجت‌الاسلام فرجی‌برحق، رئیس پیشین دادگستری استان زنجان، تقدیر شد.

با حکم رئیس قوه قضاییه، محبوب افراسیاب نیز به عنوان رئیس جدید دادگستری استان زنجان معرفی شد.