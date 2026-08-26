همزمان با هفته دولت، دو پروژه کلیدی در حوزه‌ی راهسازی و تأمین آب شرب در شهرستان قرچک به بهره‌برداری رسید که مجموعاً بیش از ۷۹ میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای زیرساخت‌های این منطقه هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد اسلامی فرماندار شهرستان قرچک گفت: در نخستین طرح، تعریض محور قرچک به پاکدشت محدوده پویینک به فیلستان به عرض ۳ متر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بود که به بهره برداری رسید

وی افزود: علاوه بر این طرح، تعریض محور قلعه نو املاک و لکه‌گیری و روکش آسفالت کمربندی جنوبی قرچک نیز به مبلغ ۶۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان توسط اداره راهداری صورت گرفت که جمعاً مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای پروژه‌های اداره راه هزینه شده است.

حسین آصفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در حاشیه بهره‌برداری از چاه جدید آب شرب شهرستان قرچک گفت: در دومین طرح که مربوط به حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در جاده فیلستان بود جمعا ۵ میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شد

وی افزود: با بهره‌برداری از این چاه آب دویست و هفتاد متری ۳۰ لیتر بر ثانیه به تولید آب آشامیدنی شهرستان قرچک افزوده شد .