وزارت راه و شهرسازی در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۵، به پاس استمرار خدمات‌رسانی به مردم در شرایط دشوار و دوران جنگ، در بخش «یاور فتح» به عنوان دستگاه اجرایی برتر معرفی شد.

وزارت راه و شهرسازی، برگزیده جشنواره شهید رجایی

وزارت راه و شهرسازی، برگزیده جشنواره شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی با عنوان «روایت نصر» به عنوان دستگاه اجرایی برتر بخش «یاور فتح» انتخاب شد.

این انتخاب با توجه به خدمات‌رسانی وزارتخانه به هموطنان در یک سال گذشته و استمرار فعالیت‌ها در دوران جنگ انجام شده است.

در آیین اختتامیه جشنواره، از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به نمایندگی از این وزارتخانه تقدیر شد.

بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی همزمان با هفته دولت و روز کارمند با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم از دستگاه‌های اجرایی برتر دولت چهاردهم و برگزیدگان جشنواره «روایت نصر» تجلیل به عمل آمد.