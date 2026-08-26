مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت،از برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی اسلامی (ایران‌نوشت) خبر داد و گفت: این نمایشگاه از روز شانزدهم تا سی و یکم شهریور در مصلی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی کلانتری با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه بیش از ۲۰۰ تولیدکننده محصولات خود را در ۷۰ غرفه عرضه خواهند کرد، افزود: نمایشگاه ایران‌نوشت امسال قرار است در ۸ استان دیگر شامل اصفهان، سمنان، قم، البرز، یزد، خوزستان، شیراز و خراسان رضوی نیز برگزار شود.

مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت با اشاره به تنوع محصولات در این دوره نمایشگاه گفت: افزایش قیمت مواد اولیه سبب شده تا قیمت تمام شده اقلام مختلف نوشت‌افزار در مقایسه با سال گذشته رشد چندبرابری داشته باشد. به عنوان نمونه، در محصولاتی مانند دفتر که مواد اولیه آن را کاغذ و مقوا تشکیل می‌دهد، با با افزایش پنج برابری محصولات مواجه هستیم. با این حال، تولیدکنندگان تلاش دارند با حاشیه سود کمتر، امکان خرید بیشتری به خانواده‌ها بدهند.

کلانتری با بیان اینکه در نمایشگاه ایران‌نوشت برای تمامی طیف‌ها محصولات متعدد عرضه خواهد شد، افزود: محصولات با تنوع قیمت عرضه خواهد شد تا همه خانواده‌ها امکان خرید داشته باشند و بتوانند نیاز فرزندان خود را تامین کنند.

وی به موضوعات محوری این دوره نمایشگاه اشاره و اضافه کرد: بچه‌های شهید میناب، شهدای جنگ رمضان و پرداختن به شخصیت رهبر شهید از جمله موضوعات محتوایی تولیدات ایرانی در این دوره خواهد بود.