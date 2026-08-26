به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور و از هفته دوم شهرداری ساوه از پالایش نفت اصفهان پذیرایی می‌کند.

ساوجی‌ها که در هفته اول لیگ با یک گل مغلوب گهر زمین سیرجان شدند، برای کسب امتیاز در دیدار خانگی هفته دوم، از ساعت ۱۷ فردا پنجشنبه پنجم شهریور مقابل حریف اصفهانی خود به میدان می‌روند.

دیگر نمایندگان فوتسال استان تیم‌های پالایش نفت شازند و سن ایچ ساوه جمعه ششم شهریور در شهر‌های شازند و زرند کرمان، به ترتیب مقابل تیم‌های دائم پناه مشهد و فولاد زرند ایرانیان پا به میدان می‌گذارند.

در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، این دو تیم نیز مقابل حریفان به تساوی مشابه در عدد ۲ رضایت داده بودند، تا طعم پیروزی، کام هیچ یک از بازیکنان سه تیم استان را شیرین نکند.