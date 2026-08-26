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فرمانده انتظامی شهرستان مهر از کشف ۱۰۰ کیسه انواع برنج خارجی غیرمجاز از یک دستگاه وانت ال نود در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در جادههای اصلی به یک دستگاه وانت النود مظنون و پس از تعقیب و مراقبت، خودرو مذکور را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ کیسه برنج، ۳۲ عدد روغن و ۷۵ عدد شربت غیرمجاز که فاقد اسناد و مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی مُهر با بیان اینکه ارزش کالای قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: راننده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ دهقان در پایان با اعلام اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش مشاغل کاذب در جامعه محسوب میشود، افزود: باید با آگاهیبخشی به مردم قدمهای مفید و مؤثری برای حمایت از تولیدات داخلی برداشت.