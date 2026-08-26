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رهروان و دلدادگان نبی، ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را در مسجد امام حسین (ع) مهاباد جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، عاشقان و ارادتمندان حضرت رسول اکرم (ص) میلاد آخرین فرستاده خدا را جشن گرفتند. دلدادگانی که میگویند هفته وحدت بهترین فرصت برای نزدیکتر شدن دلها و ارادت به پیامبر اکرم (ص) است.
ابراهیم داداش پور رئیس عقیدتی تیپ ۳۶۴ شهید نصیزراده ارتش در مهاباد هم در این آیین گفت: سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص)، زمینهساز تقویت وحدت و انسجام ملی، اخلاق و همدلی در جامعه اسلامی و مایه سعادت در دنیا و آخرت است.