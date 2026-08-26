پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران در فناوری گداخت هستهای از مرحله اثبات فناوری عبور کرده و حالا وارد مرحله ساخت سامانه و قابلیتسازی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، امروز در آیین رونمایی از چهار دستاورد دانشبنیان سازمان انرژی اتمی افزود: برای رسیدن به محصول نهایی در حوزه گداخت، باید مسیر پیشرو را سریعتر، فشردهتر و مقتدرانهتر طی کنیم.
وی با اشاره به فعالیت شبکه شرکتهای دانشبنیان در زیستبوم فناوری سازمان انرژی اتمی گفت: الگوی «نوآوری باز» از سال ۱۴۰۲ در سازمان عملیاتی شده و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در بخشهای مختلف به کار گرفته شده است.
اسلامی افزود: تقویت و گسترش این شبکه میتواند روند تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصول را سرعت ببخشد و مسیر دستیابی به فناوریهای مورد نیاز در حوزه گداخت را کوتاهتر کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین بر نقش دانشگاهها و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه تأکید کرد و گفت: در بخش گداخت باید همزمان استاد، دانشجو و زیرساختهای آزمایشگاهی فعال باشند تا این فناوری با شتاب بیشتری توسعه پیدا کند.
وی افزود: زیرساختهای ایجادشده در سازمان انرژی اتمی میتواند در اختیار دانشگاهها قرار گیرد تا علاوه بر اجرای طرحهای پژوهشی، زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص نیز فراهم شود.
اسلامی تأکید کرد: اگر در این مدت در اجرای این برنامهها کوتاهی شده باشد، مسئولیت آن متوجه ماست و باید با تلاش بیشتر این عقبماندگی جبران شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: راه پیشروی طرح ملی گداخت باید با سرعت، تمرکز و اقتدار بیشتری طی شود تا این برنامهها هرچه سریعتر به محصول نهایی برسد.
اسلامی افزود: شبکه شمس نیز با تقویت ارتباط میان مراکز علمی، پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان میتواند نقش مهمی در شتاببخشی به توسعه پژوهش و فناوری گداخت داشته باشد.