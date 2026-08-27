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همزمان با هفته دولت، دو طرح آب و فاضلاب در شهر تودشک و روستای مزرعه عبدالله شهرستان کوهپایه به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی یک طرح دیگر در حوزه فاضلاب شهر تودشک نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مراسم بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی این طرحها با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان، فرماندار شهرستان کوهپایه و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد.
در نخستین برنامه، شبکه جمعآوری فاضلاب نهضت ملی مسکن شهر تودشک به بهرهبرداری رسید. این طرح در مدت دو ماه اجرا شده و شامل ۲۴۰۰ متر اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب با استفاده از لولههای پلیاتیلن به قطر ۲۰۰ میلیمتر است.
برای اجرای این طرح بیش از ۷۵ میلیارد ریال هزینه شده است و با بهرهبرداری از آن، ۲۳۲ خانوار با جمعیتی بیش از ۹۳۰ نفر از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهرهمند خواهند شد.
همچنین در ادامه این مراسم، عملیات اجرایی خط انتقال و توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب شهر تودشک آغاز شد. در این طرح، ۲۳۰۰ متر خط انتقال و شبکه جمعآوری فاضلاب با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد که با بهرهبرداری از آن، در حدود ۲۰۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهرهمند میشوند.
در بخش دیگری از برنامههای هفته دولت در شهرستان کوهپایه، مخزن ذخیره آب ۷۰ مترمکعبی روستای مزرعه عبدالله با هدف افزایش پایداری شبکه آبرسانی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به ساکنان روستا با هزینهای بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
با بهرهبرداری از این مخزن، مخزن بتونی قبلی که به دلیل فرسودگی از شرایط مطلوب بهرهبرداری برخوردار نبود، از مدار خارج میشود که این اقدام زمینه ذخیرهسازی و توزیع پایدارتر آب و همچنین بهبود کیفیت خدمات آبرسانی به ساکنان روستای مزرعه عبدالله را فراهم میکند.
مجموع این طرحها گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب، افزایش تابآوری تأسیسات، ارتقای سطح خدماترسانی و فراهمسازی زمینه بهرهمندی شهروندان و ساکنان مناطق روستایی شهرستان کوهپایه از خدمات پایدار و بهداشتی آب و فاضلاب به شمار میرود.