معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در ساری گفت: هوشمندسازی، رفاه کارکنان و حفظ نخبگان، گام بلند دولت برای تحول اداری و رفاه کارکنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در جمع مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران در ساری با اشاره به اینکه دولت در سایه تحول اداری؛ مسیر خود را بر سه ضلع استوار کرد گفت: هوشمندسازی، رفاه کارکنان و حفظ نخبگان از جمله این سه ضلع هستند.

حمیدرضا احمدیان با بیان اینکه هوشمندسازی باید به گونه‌ای باشد که فشار اداری را از روی دوش شهروند و کارمند بردارد افزود: راه اندازی باشگاه ایرانیان به عنوان یک مدل حمایتی، نشان دهنده این است که دولت راه اندازی سیستم‌های پیچیده را بدون توجه به رفاه کارکنان ناقص می‌بیند.

وی تصریح کرد: برای پیشبرد طرح‌های کلان هوشمندسازی، نیاز به متخصصانی است که دغدغه معیشتی نداشته باشند و افزایش حقوق متخصصان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای حفظ نخبگان است.

وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم رویکردی فراتر از صدور مجوز استخدام و ایجاد ساختار‌های اداری دنبال می‌کند، گفت: امروز موضوعاتی همچون نقشه راه دولت هوشمند، معماری سازمانی، چرخه هوشمندسازی، حکمرانی داده‌محور و اصلاح نظام اداری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های مهم نظام اداری را نبود اطلاعات دقیق و جامع درباره نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: برآورد ما این است که علاوه بر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند ثبت‌شده دولت، حدود ۳ میلیون نیروی شرکتی نیز وجود دارند که اطلاعات آنها به‌صورت کامل در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است؛ این موضوع تصمیم‌گیری دقیق درباره ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

احمدیان با تأکید بر اینکه افزایش نیروی انسانی دولت لزوماً به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، اظهار داشت: مسئله اصلی، جانمایی درست نیروی انسانی است؛ در برخی دستگاه‌ها با تورم نیروی انسانی و در برخی بخش‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم و باید این عدم تعادل اصلاح شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به استخدام رسمی گفت: با تبدیل وضعیت بدون رعایت سازوکار‌های شایستگی و عدالت موافق نیستیم؛ چراکه یکی از اصول مهم در نظام اداری، عدالت در استخدام و ارتقای نیروی انسانی است.

احمدیان با اشاره به اصلاح ساختار و نیروی انسانی شهرداری‌ها گفت: از امسال شهرداری‌ها مکلف شده‌اند ساختار، نیروی انسانی و خدمات خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند و این فرآیند با شهرداری‌های تهران، البرز و مشهد آغاز شده و باید به سایر شهرداری‌ها نیز تسری پیدا کند.

وی با بیان اینکه صرف الکترونیکی کردن فرآیند‌های سنتی، تحول واقعی ایجاد نمی‌کند، گفت: در بسیاری از موارد، ما همان فرآیند‌های بروکراتیک گذشته را بدون حذف مراحل و امضا‌های غیرضروری، صرفاً الکترونیکی کرده‌ایم؛ در حالی که هدف ما باید بازطراحی واقعی فرآیند‌ها و سپس هوشمندسازی آنها باشد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: دوران تعدد و پراکندگی خدمات دستگاه‌ها گذشته است و باید به سمت خدمات محدودتر، شفاف‌تر، استانداردتر و با فرآیند‌های بازطراحی‌شده حرکت کنیم.

احمدیان با تأکید بر نقش دستگاه‌های استانی در تحقق این برنامه‌ها گفت: موفقیت اصلاح نظام اداری و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در استان‌هاست و انتظار داریم دستگاه‌های استانی در ثبت و تکمیل اطلاعات، بازطراحی فرآیند‌ها و اصلاح شیوه ارائه خدمات، نقش فعال و جدی داشته باشند.