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فرمانده انتظامی شهرستان مُهر از توقیف هشت خودروی حادثه ساز و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در پی اجرای طرح کاهش تصادفات رانندگی و برخورد با خودروهای حادثه ساز، این موضوع به صورت جدی در دستور کار پلیس راهور شهرستان قرار گرفت.
او افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در این طرح ، هشت خودروی حادثه ساز را توقبف و به پارکینگ منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مُهر گفت: درخواست ما از شهروندان این است که با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، هنجارهای اجتماعی را رعایت کنند و از هرگونه حرکاتی که منجر به از بین رفتن امنیت و آرمش مردم میشود خودداری کنند.