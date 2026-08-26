به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در پی اجرای طرح کاهش تصادفات رانندگی و برخورد با خودرو‌های حادثه ساز، این موضوع به صورت جدی در دستور کار پلیس راهور شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در این طرح ، هشت خودروی حادثه ساز را توقبف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مُهر گفت: درخواست ما از شهروندان این است که با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، هنجار‌های اجتماعی را رعایت کنند و از هرگونه حرکاتی که منجر به از بین رفتن امنیت و آرمش مردم می‌شود خودداری کنند.