به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، با اشاره به روز کارمند و گستره طرح اکرام ایتام و محسنین (دارای پدر سالخورده، بیمار و نیازمند) در استان گفت: در مجموع ۴۳ هزار و ۵۲۴ حامی فعال در خراسان جنوبی از فرزندان یتیم و محسنین حمایت می‌کنند.

زاهدی اصل افزود: این حامیان حمایت از ۱۰ هزار و ۷۴۳ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۷۰ نفر فرزند یتیم و ۸ هزار و ۲۷۰ نفر از فرزندان محسنین هستند.

به گفته وی حمایت حامیان از ایتام و فرزندان محسنین تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه این همراهی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه، رشد و توانمندسازی این فرزندان و کمک به ساختن آینده‌ای بهتر برای آنان باشد.

زاهدی اصل گفت: به روش‌های مشارکت در این طرح خداپسندانه نیز اشاره کرد و افزود: هموطنان می‌توانند با هدف حمایت از ایتام و فرزندان محسنین، عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ ارسال کرده، از طریق تارنمای ekram.emdad.ir اقدام کنند و یا با مراجعه به ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر استان از ایتام حمایت کنند.