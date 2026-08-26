رئیس کل بیمه مرکزی گفت: نهاد ناظر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ضمن پرهیز از مداخله در اداره شرکت‌ها، با نرخ‌شکنی و کارمزد‌های غیرمنطقی برای حفظ سلامت بازار بیمه مقابله می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی رضایی در آیین رونمایی از سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران ارشد این صنعت، گفت: درگاه‌های برخط باید ضمن ارائه خدمات مناسب، در مسیر صرفه و صلاح صنعت بیمه حرکت کنند و موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای نشوند.

وی بیمه مرکزی را نماینده رسمی دولت در صنعت بیمه دانست و افزود: اجرای موفق اسناد راهبردی، از جمله سند تحول اقتصاد دیجیتال، به همراهی سندیکای بیمه‌گران، شرکت‌های بیمه، اینشورتک‌ها و سایر ذی‌نفعان وابسته است. به گفته رضایی، نبود نگاه مشترک و پذیرش روشن این اسناد، اجرای آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند.

رئیس کل بیمه مرکزی از رویکرد «نظارت قوی همراه با تسهیل‌گری» خبر داد و اظهار کرد: این نهاد در صورت نیاز، از ظرفیت‌هایی نظیر اصلاح آیین‌نامه‌ها و توسعه مشارکت میان شرکت‌های بیمه برای پیشبرد سند استفاده می‌کند. وی همچنین از شرکت‌های بیمه خواست با رعایت نرخ‌های واقعی و پرهیز از رقابت‌های غیرمنطقی، رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهند.

در این نشست، مدیران شرکت‌های بیمه فناورمحور نیز بر اجرای باکیفیت سند و ضرورت تقویت نظارت پسینی تأکید کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز تحول دیجیتال را موجی فراگیر در اقتصاد توصیف کرد و گفت: بازیگرانی که خود را برای این تحول آماده نکنند، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی عملکرد بیمه مرکزی در حوزه نظارت هوشمند و توانمندسازی شرکت‌های بیمه را قابل تقدیر دانست.

سیدعلی مدنی‌زاده، با تأکید بر لزوم پیوستن صنعت بیمه به اکوسیستم یکپارچه مالی کشور، توسعه محصولات و خدمات بیمه‌ای در بازار‌های مالی و مشارکت فعال‌تر بیمه‌گران در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوسازی ساختار اقتصادی را از اولویت‌ها عنوان کرد.

در این مراسم، موضوعاتی از جمله ورود بازیگران جدید به بیمه‌های دیجیتال، تغییر مدل‌های کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های اشتراک‌گذاری داده، امنیت چرخه خدمات، تنظیم‌گری هوشمند، بازنگری مقررات و ارتقای شفافیت داده‌ها بررسی شد.