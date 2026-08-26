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تامین کالا‌های اساسی در دوران جنگ

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام تلاشمان را کردیم در زمان جنگ هیچ قفسه‌ای در فروشگاه‌ها خالی نباشد گفت: از دو ماه پس از آغاز به‌کار دولت، افزایش ذخایر کالا‌های اساسی را تصویب کردیم و اجرا شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۸:۰۲
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برچسب ها: دولت ، روزهای جنگ ، کالاهای اساسی
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