وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام تلاشمان را کردیم در زمان جنگ هیچ قفسه‌ای در فروشگاه‌ها خالی نباشد گفت: از دو ماه پس از آغاز به‌کار دولت، افزایش ذخایر کالا‌های اساسی را تصویب کردیم و اجرا شد.