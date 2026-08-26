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مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون، از افزایش ۳۹.۳ درصدی تولید انرژی الکتریکی ناخالص نیروگاه حرارتی بیستون در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،امیر برندیشه، با اشاره به عملکرد مطلوب نیروگاه حرارتی بیستون اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبتشده، میزان تولید انرژی الکتریکی ناخالص این نیروگاه در پنجماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۳۹.۳ درصد افزایش یافته است. برندیشه افزود: بررسی روند تولید نیروگاه در پنجماهه نخست سالهای اخیر نیز نشاندهنده تداوم روند صعودی تولید است؛ بهطوریکه تولید پنجماهه سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بهترتیب ۲۸.۲۹ درصد، ۱۵.۲۱ درصد، ۴۵.۳۴ درصد و ۸.۶۵ درصد رشد داشته است. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون، این دستاورد را حاصل تلاش و همدلی مجموعه کارکنان و متخصصان نیروگاه و اجرای برنامههای منظم تعمیرات و نگهداری دانست و گفت: بهرهگیری از دانش و توان فنی متخصصان داخلی، افزایش آمادگی واحدهای تولیدی و مدیریت مناسب فرآیند بهرهبرداری، از عوامل مؤثر در استمرار روند مطلوب تولید بوده است. وی با تأکید بر اهمیت حفظ آمادگی واحدهای نیروگاهی در شرایط اوج مصرف برق، خاطرنشان کرد: استمرار تولید و افزایش آمادگی نیروگاه حرارتی بیستون، نقش مهمی در پشتیبانی از شبکه سراسری و تأمین برق پایدار مورد نیاز کشور دارد. رشد تولید نیروگاه گازی اسلامآباد غرب در مردادماه براندیشه همچنین با اشاره به عملکرد نیروگاه گازی اسلامآباد غرب در دوره اوج مصرف تابستان گفت: میزان تولید این نیروگاه در مردادماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش داشته است. وی افزود: ثبت این میزان رشد تولید در شرایط گرمای شدید هوا و افزایش تقاضای مصرف برق، نشاندهنده تداوم فعالیت و آمادگی نیروگاه گازی اسلامآباد غرب برای پشتیبانی از شبکه سراسری در دوره پیک تابستان است. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون در پایان اظهار کرد: تلاش مجموعه کارکنان و متخصصان نیروگاههای حرارتی بیستون و گازی اسلامآباد غرب بر حفظ آمادگی واحدها، استمرار تولید و ایفای نقش مؤثر در تأمین برق پایدار شبکه سراسری متمرکز است.