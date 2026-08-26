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وزیر راه و شهرسازی با تشریح عملکرد این وزارتخانه در هفته دولت گفت: ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی شهری و روستایی و هزار و ۴۸۵ طرح در حوزههای مختلف راه و شهرسازی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق در آیین افتتاح متمرکز طرحهای وزارت راه و شهرسازی، کارنامه این وزارتخانه را نمادی از تعهد و تلاش برای آبادانی کشور دانست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفته دولت ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی شهری و روستایی به بهرهبرداری رسید.
به گفته صادق، زمینهایی نیز در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.
هزار و ۴۸۵ طرح در حوزههای حملونقل، مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی نیز افتتاح شد.
ارزش مجموع این طرحها بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
وزیر راه و شهرسازی تأمین مسکن برای سکونت واقعی مردم و توسعه زیرساختها و خدمات پشتیبان را از اولویتهای این حوزه عنوان کرد.
صادق همچنین ارتقای ایمنی و کیفیت محورهای مواصلاتی و رفع گلوگاههای ترانزیتی را از اهداف بخش حملونقل برشمرد.
به گفته وی، ۱۶۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی شمال به جنوب در سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین ۸۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی ساحلی در این استان افتتاح شده است.
این طرحها با هدف تقویت عدالت منطقهای و افزایش نقش ایران در کریدورهای بینالمللی اجرا شدهاند.
وزیر راه و شهرسازی از بهرهبرداری طرح بهسازی بندر شهید رجایی با اعتباری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در تهران و آذربایجان شرقی و سرمایهگذاری در صنعت هوایی از دیگر اقدامات اعلامشده بود.
راهاندازی مرکز کنترل عملیات سایبری صنعت هوایی نیز در شمار طرحهای مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
صادق با قدردانی از کارکنان، پیمانکاران، مهندسان و فعالان بخش خصوصی، آنان را نیروهای خط مقدم آبادانی کشور دانست.
وی تأکید کرد: دولت پای کار مردم است و تا زمانی که مسئلهای بر زمین مانده باشد، مسئولیت وزارت راه و شهرسازی پایان نیافته است.