کارشناس هواشناسی لرستان گفت: طی سه روز آینده دمای هوا در لرستان کاهش مییابد و قدری از گرمای هوا کاسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز و تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه و گاهی نسبتا شدید لحظهای (بویژه نیمه غربی) پیش بینی میشود.
راضیه مؤمنی افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۷۲ ساعت آینده به تدریج دماها کاهش مییابند و قدری از شدت گرمای هوا کاسته میشود.