بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در مراسم هفته وحدت در روستای پرک شهرستان کنگان، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت، اظهار کرد: سال گذشته، سالی سخت برای ملت ایران بود و در این مدت، رهبر انقلاب، برخی از دولتمردان، دانشمندان، فرماندهان و مقامات کشوری در جریان تجاوزات دشمنان به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به شعار هفته دولت امسال افزود: «دولت پای کار مردم»، «روایت دفاع» و «سازندگی» سه محور اصلی برنامههای هفته دولت هستند و دولت وفاق ملی در یک سال گذشته تلاش کرده است در کنار مردم و برای خدمترسانی مستمر به ملت ایران پای کار باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به نقش استان بوشهر در دوران جنگ اخیر گفت: بوشهر در خط مقدم دفاع از کشور قرار داشت و با وجود تهدیدات و حملات موشکی، مردم و نیروهای مسلح استان با ایستادگی و همدلی، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند.
وی ادامه داد: در شرایطی که دریانوردی با محدودیتهایی مواجه بود، فعالان اقتصادی استان بوشهر با حضور در عرصه تأمین کالاهای اساسی، اجازه ندادند کمبود کالا در بازار استان ایجاد شود و حتی بخشی از کالاهای وارداتی مازاد استان به مرکز کشور ارسال شد.
جهانیان با بیان اینکه رکورد ترخیص کالا از گمرکات و بنادر استان در دوران جنگ شکسته شد، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تدبیر و راهبری استاندار محترم، تلاش شبانهروزی کارکنان گمرکات، بنادر، استاندارد و سایر دستگاههای اجرایی استان و استفاده از ظرفیت اختیارات تفویضشده به استانداران بود.
وی همچنین با اشاره به تداوم پشتیبانی استان از نیروهای مسلح، اظهار کرد: حمایت از نیروهای مسلح وظیفه ماست و این پشتیبانی و همراهی همچنان ادامه دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای عمرانی و اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی و دفاعی، روند نظارت، پیگیری و تداوم فعالیت طرحهای کلان عمرانی و اقتصادی استان متوقف نشد و در هفته دولت امسال، شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۴۰۰ طرح با مجموع سرمایهگذاری ۲۶۱ هزار میلیارد تومان خواهیم بود.
وی با اشاره به موضوع اشتغال جوانان بومی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: میزان اشتغال جوانان بومی استان بر اساس کد ملی از حدود ۳۸ درصد در ابتدای دولت چهاردهم به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است و اولویت اشتغال جوانان بومی استان همچنان خط قرمز مدیریت استان محسوب میشود.
جهانیان امنیت مطلوب و پایدار استان بوشهر را یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایهگذاری دانست و تصریح کرد: نجابت، اصالت و فرهنگ غنی مردم استان و همچنین همزیستی برادران اهل سنت و شیعه، در کنار امنیت پایدار، بوشهر را به یکی از امنترین استانهای کشور تبدیل کرده و زمینه رونق سرمایهگذاری را فراهم ساخته است.
وی با اشاره به راهاندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر گفت: پس از حدود هفت دهه مطالبه مردم استان، این موضوع به نتیجه رسید و میتواند زمینهساز تحولات مهم اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه دولتمردان خود را خادم مردم میدانند، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، شمار زیادی از مسئولان و کارکنان دولت در راه خدمت به مردم و دفاع از کشور به شهادت رسیدند و باید بدانیم که دولتمردان، خادم ملت هستند.
وی همچنین از مردم روستای پرک به دلیل میزبانی و حضور در این مراسم قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با رفع شر دشمنان، مسیر رشد، توسعه و پیشرفت کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.