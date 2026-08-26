منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر پیشران توسعه اقتصادی استان بوشهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر گفت: پس از حدود هفت دهه، مطالبه مردم استان به نتیجه رسید که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهم اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در استان باشد.