رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اتخاذ تصمیمات جدید برای حمایت از بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اصفهان خبر داد و گفت: وزارت صمت، رفع موانع تولید و تجارت و حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان این استان را با جدیت پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران : محمدعلی دهقان‌دهنوی در حاشیه نشست فعالان اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستاوردهای این سفر را در راستای برنامه‌های هفته دولت ارزیابی کرد.

وی گفت: در این نشست، استانداری، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی اصفهان، مسائل و درخواست‌های بخش خصوصی را مطرح کردند که بخش مهمی از آن، به مشکلات واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان جنگ و ضرورت تسریع در بازسازی آنها مربوط بود.

دهقان‌دهنوی با اشاره به رویکرد وزارت صمت برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده افزود: درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه، با نظر مثبت وزیر صمت همراه شد و در مواردی که در حیطه اختیارات وزارتخانه بود، تصمیم‌های لازم اتخاذ شد. حتی در برخی موارد، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده فراتر از درخواست‌های استان بود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد مجموعه مصوبات و تصمیمات این نشست، روند بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده و بازگشت سریع‌تر آنها به چرخه تولید را در اصفهان تسهیل کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به دیگر محورهای بررسی‌شده در این نشست گفت: مسائل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان استان در حوزه ارز، تجارت و فرآیندهای مرتبط نیز مطرح شد و معاونان و مشاوران وزارت صمت، توضیحات فنی لازم و مسیر پیگیری درخواست‌ها را به فعالان اقتصادی ارائه کردند.

وی افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده، پیشنهادهای جدیدی است که نیاز به بررسی و پیگیری بیشتر دارد. در مقابل، برخی مشکلات پیش‌تر حل شده بود و در نشست، راهکارها و مسیر استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های موجود تشریح شد.

دهقان‌دهنوی تأکید کرد: همه مطالبات مطرح‌شده در حیطه اختیارات وزارت صمت نیست و برخی موارد، نیازمند طرح و تصویب در هیئت دولت یا دریافت مصوبات مراجع بالادستی است؛ با این حال، وزارت صمت پیگیری این موارد را نیز از مسیرهای قانونی ادامه خواهد داد.

او نشست با فعالان اقتصادی اصفهان را فرصتی مناسب برای شنیدن مستقیم مسائل بخش خصوصی دانست و گفت: در ادامه سفر وزیر صمت به اصفهان، بازدید از شماری از واحدهای صنعتی استان که روند بازسازی آنها تکمیل شده، در برنامه قرار دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فولاد مبارکه افزود: این مجموعه با تلاش مدیران و کارکنان خود، بخش قابل توجهی از فرآیند بازسازی را به انجام رسانده است.

دهقان‌دهنوی، اصفهان را یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور توصیف کرد و گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی این استان، تسهیل تجارت و حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان، می‌تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و تجارت کشور داشته باشد.

وی افزود: هدف وزارت صمت این است که تصمیمات این سفر، در حد جلسه باقی نماند و با پیگیری دستگاه‌های مسئول، به اقدام اجرایی و نتایج ملموس در فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری استان تبدیل شود.