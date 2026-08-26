درگذشت شاعر و حماسه سرای کهگیلویه و بویراحمد
علی سینا سینایی نخستین شاهنامه سرای استان کهگیلویه و بویراحمد در گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاد ملاعلیسینا سینایی، حماسهسرای برجسته عصر انقلاب و دفاع مقدس و یکی از معدود شاهنامهخوانان کهگیلویه و بویراحمد، شب گذشته (۳ مرداد ۱۴۰۵) بر اثر کهولت سن در روستای دشترز شهرستان دنا دار فانی را وداع گفت.
مرحوم سینایی حماسه سرا و راوی شاهنامه در استان بود که بیش از ۱۰۰ لوح سپاس در دولتهای گذشته از دست وزیران دریافت کرد.
این هنرمند محبوب در جشنوارهها و همایشهای مختلفی از جمله زاگرس نشینان و همایش شاهنامه شناسی شرکت داشت و جوایز متعددی در جشنوارههای کشوری، منطقهای و استانی کسب کرد.
استاد ملاعلیسینا سینایی با مطالعه و انس با اشعار شاهنامه، شناخت همه جانبهای از داستانهای این اثر حماسی و ملی و در تفسیر روایات شاهنامه تبحر خاصی داشت.
مرحوم سینایی حماسهسرای برجسته عصر انقلاب و دفاع مقدس و یکی از معدود شاهنامهخوانان کهگیلویه و بویراحمد، که عمری را به ترویج فرهنگ شاهنامه فردوسی اختصاص داده بود، در دوران دفاع مقدس با سرودههای حماسی خود، روحیه رزمندگان را تقویت کرد.
صدای حماسهخوانی او در جبههها، عامل فتوحات فراوانی در جنگ تحمیلی توصیف شد.
استاد سینایی از معدود شاهنامهخوانانی بود که شاهنامه را از حفظ میخواند و با وجود ۹۰ سال سن، حافظهای شگفتانگیز در به خاطر سپردن ابیات داشت.
وی همچنین از عشایری بود که پدرش یک راس گاو در وجه شاهنامه داد تا مُلا، صاحب این کتاب ارزشمند شود؛ شاهنامهای که سالها بعد، الهامبخش سرودههای حماسی او در دفاع از میهن شد.
شاهنامهخوانی، این آیین کهن با قدمت ۶ قرن در کهگیلویه و بویراحمد و دیگر استانهای زاگرسنشین، با درگذشت استاد ملاعلیسینا سینایی یکی از ستونهای خود را از دست داد.
فیلم مستند آخر شاهنامه به کارگردانی شریف اسلامی به زندگی ملاعلی سینا می پردازد.
جامعه فرهنگی و هنری استان، این ضایعه را به خانواده محترم سینایی، حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و همه شاهنامهدوستها تسلیت گفت.
بیتردید نام و یاد این هنرمند مردمی و فرهنگدوست، در حافظه فرهنگی استان و دل علاقهمندان ادب و هنر ماندگار خواهد بود.
این هنرمند حماسه سرا سوم شهریور ۱۴۰۵ بر اثر بیماری دارفانی وداع گفت.
مراسم خاکسپاری این هنرمند امروز ساعت ۱۶ در آرامستان روستای دشت رز برگزار میشود.