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رئیسکل بانک مرکزی در نشست امضای تفاهمنامه پسا کوانتومی با معاون علمی رئیس جمهور گفت: معاونت علمی میتواند حلقه اتصال میان بخش اجرایی و پژوهش باشد تا نیازهای واقعی بانک مرکزی، شبکه تراکنشها و نظام پرداخت کشور به حوزه پژوهش و توسعه فناوری منتقل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالناصر همتی در نشست امضای تفاهمنامه پسا کوانتومی با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به حجم تراکنشهای شبکه پرداخت کشور اظهار کرد: سالانه بیش از ۸۷ میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام میشود. حجم تراکنشهای شاپرک نیز به ۱۱۱ میلیارد تراکنش در سال میرسد و در شبکه پایا ۳.۵ میلیارد، ساتنا ۹۳ میلیون، چکاوک ۱۱۴ میلیون و سامانه پل بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش انجام میشود.
وی با اشاره به تمرکز این حجم از تراکنشها در زیرساختهای بانکی و پرداخت کشور گفت: چنین ساختاری نیازمند حفاظت، حفظ حریم و مقاومت در برابر تهدیدهای کوانتومی است و نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت.
رئیسکل بانک مرکزی ضمن استقبال از همکاری با معاونت علمی در حوزه پساکوانتوم، ادامه داد: با توجه به اقداماتی که اخیراً علیه سیستم بانکی کشور انجام شده است، طبیعی است که باید برای ارتقای امنیت و استفاده از روشهای جدید اقدام کنیم و بهتدریج به این سیستمها مهاجرت کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تفاهمنامه به اقدامات عملی گفت: معمولاً در کشور جلسه برگزار میکنیم، تفاهمنامه امضا میکنیم و موضع رها میشود؛ اما در این موضوع باید اقدامات بهگونهای باشد که بتواند در عمل در برابر حرکتهایی که با استفاده از روشهای کوانتومی امکانپذیر است، از شبکه بانکی کشور محافظت کند.
همتی همچنین بر نقش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در توسعه فناوریهای پساکوانتومی تأکید کرد و گفت: بخشی از هزینههای این مسیر باید از سوی بانک مرکزی تأمین شود و بخش دیگر نیز میتواند به بخش خصوصی و شرکتهایی که قصد فعالیت و سرمایهگذاری در فناوریهای کوانتومی دارند، بازگردد.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: معاونت علمی میتواند حلقه اتصال میان بخش اجرایی و پژوهش باشد تا نیازهای واقعی بانک مرکزی، شبکه تراکنشها و نظام پرداخت کشور به حوزه پژوهش و توسعه فناوری منتقل شود.
وی ابراز امیدواری کرد این همکاری به توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور و تسریع در بومیسازی و انتقال فناوری در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی منجر شود.